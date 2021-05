السودان.. فاروق جبرة يتولى مهمة تدريب منتخب السيدات

كشف الاتحاد السوداني لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء، عن تعينه للمدرب فاروق جبرة للإشراف على تدريب منتخب السودان للسيدات، الذي تنتظره استحقاقات هامة خلال الفترة القادمة.

وسيشارك منتخب السودان للسيدات في الأشهر القادمة ضمن منافسات البطولة العربية، بالإضافة لخوضه غمار تصفيات كاس إفريقيا وبطولة شرق ووسط إفريقيا “سيكافا”.

وأنهى اتحاد كرة القدم اتفاقه النهائي مع فاروق جبرة، حيث حضر مراسم توقيع العقد، رئيس الاتحاد كمال شداد، مع تواجد رئيس لجنة كرة القدم للسيدات ميرفت حسين.

وفي سابقة تعد الأولى في تاريخ السودان، تم تعيين سلمى الماجدي، التي تعد أول مدربة كرة قدم للسيدات، تم تعينها مدربًا عامًا للمنتخب، حسبما أفاد (كووورة العربي).

واتفق خلال مراسم التوقيع على اختيار بقية أعضاء الجهاز الفني لمنتخب السودان للسيدات خلال الأيام القادمة، مع إعلان برنامج استعدادي للمنتخب يضعه الجهاز الفني.

تجدر الإشارة أن فاروق جبرة يعمل حاليًا مديرًا فنيًا لفريق الأهلي مروي، على أن يحتفظ بمنصبه كمدرب لمنتخب السودان للسيدات بالفترة الحالية.

وفي مارس الماضي اختتمت، النسخة الثانية من دوري كرة القدم للسيدات في السودان بتتويج فريق الدفاع بالبطولة للمرة الثانية على التوالي بعد مباراة مثيرة مع فريق التحدي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

ورغم مخاوف الموجة الثالثة من جائحة كورونا، شهدت المباراة النهائية التي اقيمت بإستاد الخرطوم حضورا جماهيريا لافتا خصوصا من السيدات.

وقالت ميرفت حسين عضو الاتحاد السوداني لكرة القدم ورئيسة اللجنة المنظمة إن البطولة تشهد تطورا ملحوظا من حيث المستوى الفني والتنظيمي، حسبما أفادت (سكاي نيوز عربية).

وأكدت ميرفت تزايد الاهتمام النسوي باللعبة حيث ارتفع عدد اللاعبات من 400 في العام الماضي إلى 700 لاعبة خلال الموسم الحالي، مشيرة إلى اتساع الوعي بممارسة الرياضة في الأوساط النسوية.

وتوقعت أن تشهد الفترة المقبلة انفتاحا أكبر حيث سيشارك بطل الدوري في أول بطولة أفريقية لدوري الأبطال في مايو المقبل، كما تجري الجهود لاستكمال تشكيل منتخب سيدات السودان للمشاركة في بطولة “سيكافا”.

بدورها تؤكد الصحفية الرياضية ناهد الباقر بأن دوري كرة القدم السيدات في نسخته الحالية كان أفضل من النسخة السابقة من الناحية الفنية لبروز عدد من الأندية. لكن الباقر تنتقد لائحة تنظيم البطولة وترى أن هنالك العديد من الملاحظات التي تم تجاهلها.

وأوضحت أن هنالك معوقات تواجه اللعبة مثل النقص الكبير في الإمكانيات والملاعب، إضافة إلى الحاجة لتوسيع رقعة المشاركة حيث يتركز النشاط في الوقت الحالي في مناطق محددة.

