نصر الله يبين أسباب عدم ظهوره عقب انتهاء رمضان

أوضح الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله أسباب عدم ظهوره علانية منذ “يوم القدس”، قائلاً أنه تغيب عن الظهور لأسباب صحية.

واعتذر نصر الله فس مستهل كلمة له اليوم بمناسبة “عيد المقاومة والتحرير” عن عدم الظهور عقب انتهاء شهر رمضان علانية موضحاً أنه أصيب بسعال حاد منعه من القدرة على الكلام.

وصرح الأمين العام لحزب الله اللبناني في كلمته: “بتنا من الآن نحتفل في أيار (مايو) بانتصارين عظيمين؛ 25 أيار 2000، و21 أيار 2021 الانتصار في غزة”، بحسب قناة “الميادين”.

هذا وتطرق نصر الله في كلمته إلى المواجهة العسكرية بين الفصائل المسلحة الفلسطينية وإسرائيل، حيث أكد أن المقاومة الفلسطينية “تألقت” في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك حسب سبوتنيك.

وفي شأن منفصل، أرسل الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الإثنين، رسالة تهنئة إلى الرئيس اللبناني ميشال عون بمناسبة عيد المقاومة والتحرير، الذي يصادف اليوم الذكرى 21 لعيد المقاومة والتحرير في لبنان.

وجاء في رسالة بشار الأسد إلى ميشال عون بمناسبة عيد المقاومة والتحرير: “أتقدم إليكم وإلى الشعب اللبناني بأحر التهاني بعد 21 عاماً على الانتصار واندحار الاحتلال”.

وأردف بشار الأسد أن: “تحرير الجنوب يشكل محطة فارقة تؤكد أن الاحتلال مهما طال فهو إلى زوال”.

وأضاف الأسد في رسالته: “لقد سطّر الشعب اللبناني ورجال المقاومة بدمائهم وأرواحهم أروع ملاحم البطولة”.

ويصادف اليوم الذكرى 21 على انسحاب العدو الإسرائيلي من جنوب لبنان بجهود المقاومة اللبنانية، وذلك في عام 2000 إثر حرب استمرت لأعوام.

إلى ذلك، اصدرت “هيئة علماء بيروت” بيان تهنئة وجهته إلى “أهل المقاومة بعيد التحرير”، جاء فيه: “هو عيد لكل شرفاء وطننا، لمن يفقه معنى السيادة، لمن بذل التضحيات الغالية من خيرة أبنائه في سبيل العزة والشرف والكرامة وتطهير تراب هذا الوطن من دنس الإحتلال ورجسه، ولمن يليق به هذا النصر التليد”.

وتابعت الهيئة في بيانها: “في عيد المقاومة والتحرير الواحد والعشرين، نرفع أسمى التحايا والتهاني والتبريكات لأسمى ظاهرة في تاريخ هذا الوطن الغالي التي أعلت بنيان صرحه مجده ودونته بالدم في سجل الخالدين”.

