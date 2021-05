واشنطن ترصد 75 مليون دولار مساعدات أميركية لفلسطين وتحشد لتوفير اللقاح

أقرت الخارجية الأميركية أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، ستطلب من الكونغرس، تقديم 75 مليون دولار، مساعدات للفلسطينيين بعد الأحداث الأخيرة.

حيث قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن إدارة الرئيس جو بايدن ستطلب من الكونغرس تقديم 75 مليون دولار مساعدات تنموية واقتصادية للفلسطينيين.

كما أعلن بلينكن أن الولايات المتحدة تهدف لإعادة فتح القنصلية الأميركية للفلسطينيين في القدس، بعد أن اغلقتها ادارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في 2019.

وصرح وزير الخارجية الأمريكي بعد لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله إن “الولايات المتحدة ستمضي قدما بعملية إعادة فتح قنصليتنا في القدس”.

وقال بلينكن بعد اجتماعه مع عباس، إن الولايات المتحدة ستقدم أيضا 5.5 مليون دولار مساعدات فورية لغزة، و32 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (أونروا).

كما أعلن أن اعتزام بلاده حشد المجتمع الدولي لتوفير 1.5 مليون جرعة من لقاح كوفيد-19 للشعب الفلسطيني.

