الانتخابات الرئاسية السورية .. إقبال كثيف من المواطنين على الاقتراع

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء توافداً شعبياً ضخماً لأبناء المحافظات السورية من أجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية .

حيث شهدت المراكز الانتخابية في كافة المحافظات الواقعة تحت سيطرة النظام السوري إقبالاً كبيراً من المواطنين السوريين من كافة الأعمار .

إذ بدأت عملية الاقتراع في الساعة الثامنة من صباح اليوم الأربعاء ، وتستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم ، في حال لم يتم تمديدها نتيجة الإقبال الكبير .

و حسب سانا ، تشارك وسائل إعلام غربية و غربية و سورية في تغطية أحداث عملية الاستحقاق الرئاسي في كافة المراكز على امتداد مساحة سوريا .

هذا و يترشح لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية ثلاثة أسماء ، الرئيس الحالي بشار الأسد في ولاية جديدة ، و كل من محمود مرعي و عبد الله سلوم عبد الله .

الانتخابات الرئاسية السورية

وصل المراقبون الروس إلى سوريا، مساء أمس الثلاثاء، عشية الانتخابات الرئاسية، حيث سيتواجدون عند الإعلان عن النتائج الأولية لفرز الأصوات.

وقال مبعوث وزارة الخارجية الروسية للمهام الخاصة، فلاديمير تشوروف، إن “المراقبين وصلوا إلى سوريا عشية إجراء الانتخابات الرئاسية”.

وأضاف تشوروف: إن “المراقبين سيتوجهون إلى هناك في أقرب موعد قبيل انطلاق عملية التصويت، ويكونون حاضرين عند الإعلان عن النتائج الأولية”.

ونوّه مبعوث الخارجية الروسية للمهام الخاصة، إلى أن مجلس الشعب السوري وجه دعوة إلى غرفتي البرلمان الروسي، وهما مجلس الاتحاد ومجلس الدوما، وسيتم تعيين أعضاء الوفد العام من قبل اللجان المعنية”.

وبخصوص مراقبة عملية الاقتراع التي جرت خارج سوريا، لفت تشوروف، إلى أن “هذا الأمر ليس ضرورياً”، بحسب وكالة “سبوتنيك”.

وكانت وزارة الخارجية الروسية، قد أكّدت في 30 أبريل/ نيسان الماضي، استعدادها إرسال مراقبون روس لمراقبة الانتخابات الرئاسية في سوريا.

وأفاد بيان وزارة الخارجية: “نأمل أنه بالرغم من الاحتلال الأجنبي غير الشرعي المستمر لجزء من الأراضي السورية، فإن التصويت سيجري وفق المعايير الوطنية والدولية القائمة”.

وأضاف البيان: روسيا مستعدة لاستجابة لنداء الحكومة السورية، مستعدون لإرسال مراقبون روس للانتخابات المقبلة في سوريا”.

و في السياق ، أعلن وزير الداخلية السوري محمد الرحمون، في وقت سابق ، عن استكمال جميع التحضيرات والتجهيزات اللوجستية اللازمة للعملية الانتخابية.

وقال رحمون، إن عدد الذين يحق لهم الانتخاب داخل البلاد هو 18 مليوناً و107 آلاف و109 مواطنين.

The post الانتخابات الرئاسية السورية .. إقبال كثيف من المواطنين على الاقتراع appeared first on Souk Ukkaz News.

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