الصحة السودانية: إرتفاع حصيلة إصابات كورونا إلى 35 الف إصابة

أعلنت وزارةالصحة السودانية، عن تسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى (35,289) إصابة.

ووفقا لتقرير الصحة السودانية فإن الإصابات الجديدة بفيروس كورونا توزعت على النحو التالي:ولاية الخرطوم (26) حالة إصابة فيما سجلت ولاية الجزيرة 4 حالات و11 بولاية البحر الأحمر و4 حالات بولاية شمال دارفور وحالة واحدة بالولاية الشمالية.

وبدورها دعت الوزارة جميع المُواطنين بضرورة اتباع الإجراءات الصحية لمنع تفشي الوباء، وذلك بارتداء الكمامات وغسل الأيدي وتجنُّب المُصافحة والازدحام والحفاظ على المسافة الآمنة، وفقا لموقع أخبار السودان.

السودان.. تحذيرات من أمطار فوق المعدلات خلال الخريف القادم

ومن الشأن السوداني ايضا، توقع مسؤولون بهيئة الارصاد الجوية بالسودان، يوم الأثنين، هطول أمطار فوق المعدلات بمعظم أنحاء البلاد، مهيبة بالأهالي أخذ الحيطة والحذر.

وكان خريف العام الماضي مدمراً في معظم أنحاء السودان، وأدت الأمطار والفيضانات لتشريد ربع مليون أسرة.

وأوضحت المدير العام للهيئة العامة للأرصاد الجوية، حنان رباح، في مؤتمر أن التوقعات الموسمية للأمطار هذا العام تشير إلى هطول أمطار فوق المعدلات، إلى حدود المعدلات المناخية في معظم الولايات.

وأشارت إلى أن فترة التوقعات تمتد من (يونيو – سبتمبر) في ظل تأثر ولايات الوسط على نحو خاص بأمطار متوسطة إلى غزيرة، حسبما أفاد موقع (التغيير) السوداني.

ودعت إلى الاستعداد لأي طارئ، وأخذ الحيطة والحذر والتدابير اللازمة لموسم الأمطار.

وخصت بالتحذير القاطنين بالقرب من مجاري السيول والأنهار.

ولفتت رباح إلى أهمية التوقعات الجوية على عدد كبير من القطاعات، على رأسها الزراعة.

من جانبه، توقع رئيس قسم الإنذار المبكر بالهيئة، هيثم عابدين، بداية طبيعية إلى مبكرة نسبياً بالنسبة للخريف في مناطق جنوب البلاد وتجاه الوسط، وبداية طبيعية إلى متأخرة نسبيا في مناطق شرق ووسط البلاد.

وقال إن مناطق ولايات غرب ووسط دارفور وغرب كردفان وولايات القضارف وسنار يتوقع فيها هطول أمطار فوق المعدلات ربما تؤدي لسيول.

وأضاف: بأن “كل العوامل المناخية المتوقعة المؤثرة على هذا الموسم ترجح هطول أمطار فوق المعدلات المناخية إلى حدود المعدلات المناخية”.

