أكدت بعض المصادر في وزارة الصحة المصرية أن الرئيس السيسي وجه بنقل الفنان شريف الدسوقي إلى إحدى مستشفيات العاصمة من أجل معالجته على نفقة الدولة .

حيث أوضحت الوزيرة هالة الزايد أنه تم نقل الفنان شريف الدسوقي من إحدى مشافي الإسكندرية إلى مستشفى الشفاء العاجل في العاصمة القاهرة .

و قال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة ، خالد مجاهد ، أنه تم فرز فريق طبي مختص للإشراف بشكل مباشر على أوضاع الفنان دسوقي ، وفقاً لروسيا اليوم .

و أشار إلى أن الصحة تتابع وضع الفنان بشكل دوري و مستمر ، و مستمرة بتقديم كافة الخدمات العلاجية المجانية للفنان ، هذا و يذكر أنه تم بتر ساق شريف دسوقي ، أمس الثلاثاء ،نتيجة حدوث مضاعفات صحية .

فنانون يقدمون الدعم للفنان شريف دسوقي بعد بتر ساقه

قدّم عدد من الفنانين، الدعم للفنان شريف دسوقي، بعد إجرائه عملية جراحية بُترت علي إثرها ساقه، مطالبين بالدعاء له بالشفاء العاجل.

حيث نشرت الفنانة المصرية، رانيا يوسف، عبر حسابها بموقع “تويتر” قائلة :” ربنا يصبرك يا شريف ويخفف عنك يا رب”.

بينما كتب الفنان مصطفي درويش :” ياريت ندعي لشريف لأنه بيمر بأصعب لحظات في حياة أي انسان بعد ما يفقد جزء من جسده وهو ساقه ادعو لشريف ربنا يصبره”.

بدورها كتبت الفنانة نشوي مصطفي، عبر حسابها بموقع “انستجرام” قائلة :”الف الف سلامة عليك يااستاذ باذن الله ربنا حيعافيك بسرعة وباذن الله تمثل كتير ونتعلم من حضرتك يااستاذنا .. ادعوله بتمام الشفا – الاستاذ تم بتر قدمه أمس – لاحول ولا قوة إلا بالله”.

أما الفنانة مي كساب فقد كتبت قائلة :”ألف سلامه عليك ياشريف دسوقي وإن شاء الله تقوملنا بالسلامة وترجع تنور شغلك بإذن الله العلي الكريم”.

بينما نشر الفنان أحمد أمين عبر حسابه قائلاً :”يارب انت السند لكل من ليس له سند.. الحمد لك على كل ما تقضي.. نسألك الشفاء.. والعفو.. يارب يقوم أقوى واكتر تألقا.. انك على كل شيء قدير.. ألف سلامة عليك يا فنان..ادعو للفنان شريف الدسوقي يقوم لنا بالسلامة”.



من جانبه، كتب الفنان حسني شتا :”الله يشفيك يارب يا شريف و يقومك بألف سلامة و يعوضك خير وتعندنا مسلسلات وأفلام كتير وتمتعنا بفنك ياحبيب الجماهير ..ادعوله يعدي المحنه ديه علي خير”.



The post شريف الدسوقي .. الرئيس المصري يوجه بتحمل تكاليف متابعة علاج الفنان appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ