البحوث الفلكية: النشع البترولي في خليج السويس ينبئ بقدوم زلزال

أكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، الدكتور جاد القاضي، إن النشع البترولي في خليج السويس ينبئ بحدوث زلزال.

وقال رئيس معهد البحوث الفلكية أن “الشاطئ الغربي لخليج السويس وعلى بعد 90 كيلو متر ناحية الجنوب من مدينة رأس غارب تقع منطقة جمشة – وهي تلك المنطقة التي ارتبط باسمها أول كشف في منطقة الشرق الأوسط”.

وأكمل القاضي: “ما يبدو أن المنطقة التي سجلت هذا الحدث التاريخي عن طريق النشع البترولي لا زالت تعيد هذا النشع بين الحين والحين، مما جعل الجيولوجيا تتداخل مع التاريخ، لتفسير هذه الظاهرة الطبيعية المتكررة على مدار التاريخ منذ العام 1886، وحتى ذلك الحين، دون حدوث أي نشاط حفر في المنطقة، مما يؤكد أن هذا النشع البترولي يرجع إلى طبيعة المنطقة الطبوغرافية من جهة، ووقوع المنطقة في منطقة نشاط زلزالي من جهة أخرى”.

وأوضح أن “المنطقة ينتشر بها مجموعة من الكهوف المرئية التي قد ترجع إلى التفجيرات التي كانت تحدث فيها لاستخراج الكبريت”.

وأشار إلى أنه “من الثابت لدى معهد البحوث الجيوفيزيقية والفلكية، أن المنطقة تقع ضمن النطاق الزلزالي الذي يمتد حتى التقاء خليج السويس بخليج العقبة، مما يجعل الربط بين ظاهرة النشع البترولي والحركة الزلزالية المترافقة مع الكهوف، هو الثابت من الناحية الجيولوجية، حيث يتم رصد مجموعة من الزلازل في المنطقة وقت حدوث أي نشع بترولي فيها، مما يدفع إلى هروب الزيت الكامن في المصائد إلى السطح، من خلال الصدوع، التي تعيد نشاطها بسبب هذه الزلازل التي تلتقي مع الكهوف”.

وفي سياق قضيه اخرى، قضت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية في مصر، بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر قضية السفينة البنمية “إيفر غيفن”، وإحالتها إلى الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، إلى جلسة 29 مايو الجاري.

وكانت السفينة “إيفير غيفن” جنحت في قناة السويس، في النقطة 151 ترقيم قناة السويس في 23 مارس الماضي، ونجحت هيئة قناة السويس في تعويمها بعد 6 أيام من الحادث.وتم قطرها إل القريبة من مدينى البحيرات المرة فايد بمحافظة الإسماعيلية، لإجراء تحقيقات حول أسباب الحادث.

ولم تتوصل هيئة قناة السويس لاتفاق مع الشركة اليابانية المالكة للسفينة.حول الحصول على التعويضات التي طالبتها الهيئة بسبب أزمة الجنوح.

وقد قبلت المحكمة التظلم شكلًا، ورفض موضوع الدعوة، بنظر عدم تثبيت الدين والحجز،. وفى الاستئناف الخاص بالتظلم من أمر تأييد الحجز التحفظي على السفينة.

