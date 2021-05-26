رئيس المجلس الرئاسي يلتقي رئيس النيجر ورئيس المجلس العسكري التشادي على هامش قمة دول حوض تشاد

أبوجا 26 مايو 2021 (وال) – التقى رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي، أمس الثلاثاء، بالرئيس النيجري محمد بازوم، ورئيس المجلس العسكري الإنتقالي التشادي محمد ديبي، وذلك على هامش القمة الاستثنائية لرؤساء وحكومات دول حوض تشاد.

هذا وتناول الاجتماع العلاقة الثنائية والمصالح المشتركة، والتأكيد على تكثيف الجهود للتعاون الأمني ومراقبة الحدود المشتركة، وتعزيز مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة. (وال _ أبوجا) ف م / هــ ع

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