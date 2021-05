كورونا مصر .. وزارة الصحة ترصد إصابات و وفيات جديدة

أكدت وزارة الصحة في مصر رصدها لـ 49 حالةوفاة ، إضافة إلى 1140 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة فقط .

حيث قال خالد مجاهد ،المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في تقريره الوبائي اليومي أنه “تم تسجيل 49 حالة وفاة بين المصابين بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الوفيات بين المصابين بالفيروس إلى 14807 ″.

كما أشار إلى أنه ” تم تسجيل 1140 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ليصل عدد الحالات المؤكد إصابتها منذ بدء الجائحة 248078 إصابة ، وفقاً لروسيا اليوم .

قال رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب في مصر،أشرف حاتم، أن ما ينشر بشأن رصد حالات مصابة بالفطر الأسود في مصر مؤخرا غير صحيح، وأن تصريحاته بشأن هذا الأمر نقلت بطريقة خاطئة.

وأوضح عضو مجلس النواب:” أن المرضى الذين يستخدمون الكورتيزون،و المضادات الحيوية بكثرة، بسبب إصابتهم بمرض فيروسي، هم الأكثر عرضة بلإصابة بمرض الفطريات العادية أو الفطر الأسود، و أن التهابات الفيروسات الشديدة تسبب دوما إصابة بالفطريات”.

وقال رئيس اللجنة:” أن مرض الفطر الأسود في مصر غير مرتبط بالسلالة الهندية المستحدثة، وأنه لا يمكن التأكيد أو النفي بوجود حالات للفطر الأسود في مصر نتيجة الموجة الثالثة لفيروس كورونا إلا بعد ظهور نتائح تحاليل عينات الموجة الثالثة للفيروس”.

ودعا أشرف حاتم، جميع المواطنين بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والاهتمام بتطبيق التباعد الاجتماعي .

وبعد إعلان وزارة الصحة المصرية، عن قرب انتهاء الموجة الثالثة لفيروس كورونا، منتصف الشهر القادم، تبادر إلى الأذهان، عدد من التساؤلات والتكهنات، حول إمكانية تعرض مصر، لموجة رابعة من فيروس كورونا، وسط تخوفات من أعراضها، وحدة الفيروس الذي وصف بأنه سيكون الأشد فتكا في تلك المرحلة.

وحسب الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، فإن مصر ستشهد في غضون الشهرين، موجة رابعة من فيروس كورونا المستجد، والتي وصفها بالأشد فتكاً وحدة من سابقتها.

مضيفا أن هناك حالة من الوعي، بدأت تظهر في إقبال أعداد كبيرة من المواطنين، على التسجيل لتلقي اللقاح، مؤكدا على أهمية اللقاح، وفعاليته في تخفيف أعراض الفيروس، وخاصة على كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة.

