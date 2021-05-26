بشار الأسد يشارك بالعملية الانتخابية و يدلي بصوته في دمشق

شارك الرئيس السوري بشار الأسد في الانتخابات الرئاسية التي بدأت اليوم في سوريا ، حيث أدلى بصوته في أحد المراكز الانتخابية في العاصمة .

حيث نشرت مواقع التواصل صوراً للرئيس بشار الأسد مع عقيلته السيدة الأولى أسماء الأسد في أحد المراكز الانتخابية في منطقة دوما في العاصمة دمشق .

و أوضحت الصور المتداولة نزول الرئيس الأسد برفقة زوجته إلى نقطة الاقتراع التي شهدت تواجداً جماهيرياً كبيراً ، حيث تم استقبالهما بحرارة و ترحيب ، ( مشاهدة الفيديو ) .

بشار الأسد و عقيلته

ويذكر أن الأسد واحد من المرشحين الثلاثة لمنصب رئيس الجمهورية ، إلى جانب المرشح عبدالله سلوم عبدالله ، و المحامي محمود مرعي .

هذا و شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء توافداً شعبياً ضخماً لأبناء المحافظات السورية من أجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية .

حيث شهدت المراكز الانتخابية في كافة المحافظات الواقعة تحت سيطرة النظام السوري إقبالاً كبيراً من المواطنين السوريين من كافة الأعمار .

إذ بدأت عملية الاقتراع في الساعة الثامنة من صباح اليوم الأربعاء ، وتستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم ، في حال لم يتم تمديدها نتيجة الإقبال الكبير .

و حسب سانا ، تشارك وسائل إعلام غربية و غربية و سورية في تغطية أحداث عملية الاستحقاق الرئاسي في كافة المراكز على امتداد مساحة سوريا .

كما شهدت العملية الانتخابية وصول مراقبين روس إلى سوريا، مساء أمس الثلاثاء، من أجل التواجد عند الإعلان عن النتائج الأولية لفرز الأصوات.

وقال مبعوث وزارة الخارجية الروسية للمهام الخاصة، فلاديمير تشوروف، إن “المراقبين وصلوا إلى سوريا عشية إجراء الانتخابات الرئاسية”.

وأضاف تشوروف: إن “المراقبين سيتوجهون إلى هناك في أقرب موعد قبيل انطلاق عملية التصويت، ويكونون حاضرين عند الإعلان عن النتائج الأولية”.

ونوّه مبعوث الخارجية الروسية للمهام الخاصة، إلى أن مجلس الشعب السوري وجه دعوة إلى غرفتي البرلمان الروسي، وهما مجلس الاتحاد ومجلس الدوما، وسيتم تعيين أعضاء الوفد العام من قبل اللجان المعنية”.

وبخصوص مراقبة عملية الاقتراع التي جرت خارج سوريا، لفت تشوروف، إلى أن “هذا الأمر ليس ضرورياً”.

وكانت وزارة الخارجية الروسية، قد أكّدت في 30 أبريل/ نيسان الماضي، استعدادها إرسال مراقبون روس لمراقبة الانتخابات الرئاسية في سوريا.

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