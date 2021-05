نجل الأمين العام لـ”حزب الله يكشف عن مرض والده

طمأن جواد نصرالله نجل الأمين العام لـ”حزب الله” اللبناني، حسن نصرالله، عبر حسابه على “تويتر” المتابعين على صحة والده، مؤكدا أنه يعاني من حساسية فقط .

وجاء ذلك عقب ظهور حسن نصرالله، مساء أمس الثلاثاء، خلال كلمة متلفزة، حيث أصيب بسعال شديد ووجد صعوبه في التحدث، كما بدأ منهكا ونحيفا ويتنفس بصعوبة.

وقال امين حزب الله خلال كلمته في “عيد المقاومة والتحرير”: “أعتذر عن عدم ظهوري منذ يوم القدس وحتى اليوم لأنني كنت أعني من سعال شديد وكان يصعب علي أن أتكلم أو أخطب”.

ليتساءل عدد من الناشطين والمتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن كان سبب القيادي بحزب الله اذا كان يعود لإصابته بفيروس “كورونا”، وفقا لموقع سبوتنيك بالعربي.

هذا وأوضح الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله أسباب عدم ظهوره علانية منذ “يوم القدس”، قائلاً أنه تغيب عن الظهور لأسباب صحية.

وصرح الأمين العام لحزب الله اللبناني في كلمته: “بتنا من الآن نحتفل في أيار (مايو) بانتصارين عظيمين؛ 25 أيار 2000، و21 أيار 2021 الانتصار في غزة”، بحسب قناة “الميادين”.

هذا وتطرق نصر الله في كلمته إلى المواجهة العسكرية بين الفصائل المسلحة الفلسطينية وإسرائيل، حيث أكد أن المقاومة الفلسطينية “تألقت” في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك حسب سبوتنيك.

وفي شأن منفصل، أرسل الرئيس السوري بشار الأسد يوم الإثنين الماضي، رسالة تهنئة إلى الرئيس اللبناني ميشال عون بمناسبة عيد المقاومة والتحرير، الذي يصادف اليوم الذكرى 21 لعيد المقاومة والتحرير في لبنان.

وجاء في رسالة بشار الأسد إلى ميشال عون بمناسبة عيد المقاومة والتحرير: “أتقدم إليكم وإلى الشعب اللبناني بأحر التهاني بعد 21 عاماً على الانتصار واندحار الاحتلال”.

وأردف بشار الأسد أن: “تحرير الجنوب يشكل محطة فارقة تؤكد أن الاحتلال مهما طال فهو إلى زوال”.

وأضاف الأسد في رسالته: “لقد سطّر الشعب اللبناني ورجال المقاومة بدمائهم وأرواحهم أروع ملاحم البطولة”.

وصادف الامس الذكرى 21 على انسحاب العدو الإسرائيلي من جنوب لبنان بجهود المقاومة اللبنانية، وذلك في عام 2000 إثر حرب استمرت لأعوام.

