بلينكن يتوجه إلى مصر والأردن لترسيخ وقف إطلاق النار في غزة

غادر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن من إسرائيل صباح اليوم الأربعاء متوجها إلى مصر والأردن، ضمن جولتة الإقليمية الرامية لترسيخ وقف إطلاق النار المعلن حول قطاع غزة.

وتعهد بلينكن بإعادة إعمار غزة التي تعرضت لأضرار جسيمة خلال جولة التصعيد العسكري الأخيرة، وذلك مع ضمان عدم وقوع أي من المساعدات المخصصة إلى القطاع بأيدي حركة “حماس” المسيطرة عليه.

ووصف وزير الخارجية الأمريكي مصر والأردن بأنهما لاعبان رئيسيان في مساعي تحقيق التهدئة في المنطقة.

وأكد الوزير الأمريكي على دور القاهرة في إبرام الهدنة الأخيرة، فيما كانت عمّان على مدى سنين “صوتا للسلام والاستقرار في المنطقة”، وفقا لموقع روسيا اليوم.

هذا وكشف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن عزم بلاده لإعادة فتح القنصلية الأميركية بالنسبة للفلسطينيين في مدينة القدس، بعدما قامت إدارة ترامب بإغلاقها خلال العام 2010.

وبحسب موقع إذاعة (راديو مونت كارلو الدولية) قال بلينكن بعد اجتماعه مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في رام الله، إن واشنطن تسعى للمضي قدمًا في عملية إعادة فتح قنصليتها في مدينة القدس.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، صباح أمس الثلاثاء الى القدس للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وعقب وصوله التقى بلينكن برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في زيارة هي الأولى له منذ توليه منصبه والتي ستستمر لثلاثة أيام.

وخلال لقائه بنتنياهو، قال بلينكن إن واشنطن ملتزمة بأمن إسرائيل، وإن مهمته في المنطقة هي العمل على خفض التوتر.

واشنطن ترصد 75 مليون دولار مساعدات أميركية لفلسطين وتحشد لتوفير اللقاح

أقرت الخارجية الأميركية أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، ستطلب من الكونغرس، تقديم 75 مليون دولار، مساعدات للفلسطينيين بعد الأحداث الأخيرة.

حيث قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن إدارة الرئيس جو بايدن ستطلب من الكونغرس تقديم 75 مليون دولار مساعدات تنموية واقتصادية للفلسطينيين.

كما أعلن بلينكن أن الولايات المتحدة تهدف لإعادة فتح القنصلية الأميركية للفلسطينيين في القدس، بعد أن اغلقتها ادارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في 2019.

وصرح وزير الخارجية الأمريكي بعد لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله إن “الولايات المتحدة ستمضي قدما بعملية إعادة فتح قنصليتنا في القدس”.

The post بلينكن يتوجه إلى مصر والأردن لترسيخ وقف إطلاق النار في غزة appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ