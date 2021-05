قوى العدالة الاجتماعية .. حزب جديد ينضم لقائمة الكتل السياسية في السودان

أعلنت بعض القوى السياسية في السودان عن تأسيس حزب جديد يحمل اسم ” حزب قوى العدالة الاجتماعية ” يهدف لتأسيس دولة ديمقراطية قائمة على أسس السلام والعدالة .

و أوضح البيان الصادر عن قوى العدالة الاجتماعية أن الحزب الجديد ينظر إلى تأسيس حكومة سودانية ديقراطية تعتمد على السلام و العدالة المجتمعية ، وفقاً لسبوتنيك .

و أضاف : “تحالف قوى العدالة الاجتماعية ولد من رحم الثورة ومعاناة الشعب السوداني في البادية الريف والحضر ومناطق الحروب والنزاعات والنزوح ومن أجل وقف تدهور الأوضاع المعيشية لأبناء وبنات السودان”.

و أشار إلى أنه ” و على رغم تطاول ليل الإصلاح وتلاشي أفق البناء الوطني الا إننا التقينا لتلبية تطلعات شعبنا في تحالف عدد من الكيانات ومنظمات المجتمع المدني والمبادرات، وذلك من أجل القيام بعمل مشترك يقود البلاد نحو الديمقراطية التي نتطلع إليها كحق دون تنازل او مساومة يمكن المواطنين من ممارسة حقوقهم السياسية”.

و في سياق منفصل ، أعلن الحزب الشيوعي السوداني أنه لن يشارك في المجلس التشريعي المزمع تكوينه في الفترة القادمة بصورته الراهنة، مشددًا على أنه اختار العودة إلى الشارع ويعمل على اصطفاف جديد لاقتلاع النظام البائد بالكامل بعد قطع رأس النظام في الجولة الأولى من الثورة.

وأشار المتحدث الرسمي باسم الحزب الشيوعي فتحي فضل، إلى أن المبادرة التي أطلقتها بعض مجموعات قوى الحرية والتغيير لا تشكل أرضية جيدة لإحداث توافق داخل الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية، لأنها تفتقر إلى البرنامج المتفق عليه لإدارة الفترة الانتقالية، سيما بشأن الاقتصاد وهيكلة القوات العسكرية والأمنية، حسبما أفاد (الترا سودان).

وأوضح فضل أن السلطة الانتقالية ومجلس شركاء الفترة الانتقالية والحاضنة السياسية تشهد تصدعات يومية بسبب العجز في تحقيق أهداف الثورة، وهناك أشخاص لديهم نوايا بالاستقالة من الحاضنة السياسية والحكومة الانتقالية.

ورأى متحدث الحزب الشيوعي السوداني فتحي فضل أن قحت 2021 ليست مثل قحت 2020 لأسباب متعددة، منها تمزيق الوثيقة الدستورية عقب اتفاق سلام جوبا وتكوين مجلس شركاء الفترة الانتقالية، حيث صارت السلطة الانتقالية مطية للأهواء الشخصية.

وتابع: “استقالت عضو مجلس السيادة الانتقالي عائشة موسى وهذا تصدع للسلطة الانتقالية التي تتحكم فيها اللجنة الأمنية للرئيس المعزول عمر البشير”.

The post قوى العدالة الاجتماعية .. حزب جديد ينضم لقائمة الكتل السياسية في السودان appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ