السودان.. القوات المسلحة تؤكد عدم تفريطها في “شركة زادنا”

نفي الجيش في السودان، ما يتم تداوله عن بيع شركة زادنا العالمية، موضحاً أن هذا الحديث عار من الصحة.

وشدد الجيش في السودان قائلاً: ” شركة زادنا العالمية أحد أهم هذه المؤسسات الناجحة التي يصعب التفريط فيها كما أن المنظومة الإدارية لصندوق الضمان تعمل بشفافية غير محدودة تمنع التصرف في مؤسساتها دون الرجوع للجمعية العمومية”.

كما أوضحت القوات المسلحة السودانية بحسب “صحيفة السوداني” “ستظل شركة زادنا تؤدي رسالتها وفق رؤية وطنية مع غيرها من المؤسسات الاقتصادية التابعة للصندوق”.

وأضافت “تسهم الشركة بقيمة إضافية إيجابية للاقتصاد الوطني من أجل الوصول إلى النهضة الاقتصادية المنشودة”.

على صعيد آخر، غادر عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الإنتقالي السوداني، صباح اليوم الأربعاء، إلى عاصمة جمهورية جنوب السودان ” جوبا”.

وقد رافق رئيس مجلس السيادة في هذه الزيارة، عضو المجلس صديق تاور، بحسب ما أورد “الانتباهه أون لاين”.

ومن المنتظر أن يخاطب البرهان الجلسة الرسمية للتفاوض مع الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو.

هذا وقد كان في وداع رئيس مجلس السيادة بمطار الخرطوم، محمد الغالي علي يوسف.

الجدير بالذكر أن الحكومة وقعت في شهر مارس الماضي على بروتوكول “إعلان مبادئ” تمهيداً للتفاوض بين الطرفين.

وفي وقت سابق، أكد عمار أمون دلدوم، سكرتير عام الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو استعداد الحركة لاستئناف التفاوض مع الحكومة السودانية “في أي زمان ومكان”.

وأكد دلدوم أن التفاوض يجب أن يكون أساس “وثيقة أديس أبابا” الموقعة بين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ورئيس الحركة بالعاصمة الإثيوبية في سبتمبر 2020، حسبما ذكرت (سكاي نيوز عربية).

وتعليقا على إعلان الحكومة السودانية، السبت، استئناف الحوار مع “الحركة الشعبية شمال”، قال دلدوم إنهم “لم يتلقوا أي إخطار رسمي من الوساطة حتى الآن”.

وأشار دلدوم إلى أن الحركة، ومنذ انسحابها من المفاوضات في أغسطس الماضي، لم تدخل في مفاوضات رسمية مع الحكومة السودانية، لكنها وقعت على وثيقة مبادئ مع رئيس الوزراء السوداني في سبتمبر، وشاركت في ورش غير رسمية مع خبراء سودانيين ودوليين.

