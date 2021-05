الإمارات تمنع غير المطعمين ضد كورونا من حضور الفعاليات و الاحتفالات

أعلنت وزارة الصحة في الإمارات العربية المتحدة عن حصر حضور الفعاليات و النشاطات الرياضية و الثقافية و غيرها بالذين تلقوا لقاح كورونا فقط .

حيث قالت فريدة الحوسني ،المتحدثة الرسمية عن القطاع الصحي في الإمارات أنه ” سيتم قصر حضور كل الفعاليات والمعارض والنشاطات والمناسبات بمتلقي اللقاح والمشاركين في التجارب السريرية للقاح فقط ” .

و أوضحت أنه ” يجب مراعاة الالتزام بإبراز بنتيجة فحص (PCR) سلبية، خلال مدة أقصاها 48 ساعة قبل موعد الفعالية ” ، وفقأً لـ rt .

و أشارت إلى أن الإمارات أصبحت الرقم واحد على مستوى العالم بنسبة المواطنين الذين تلقوا المطعوم ، بنسبة 78.11% من إجمالي الفئة المؤهلة .

و وفقاً للحوسني فقد “وصل مجموع الجرعات التي تم تقديمها إلى أكثر من 12 مليون جرعة، وبلغ معدل توزيع اللقاح 124.31 جرعة لكل 100 شخص، في حين تجاوز عدد الفحوص أكثر من 49 مليون فحص”.

كما أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات، عن تصدر الإمارات معدل توزيع اللقاح، لتصبح الأولى عالميا في تطعيم السكان لكل 100 شخص.

حيث يعد هذ الإنجاز دليل على نجاح الحملة الوطنية للقاح واستباقية الدولة للوصول إلى التعافي المستدام، بحسب الهيئة.

كما قدمت دولة الإمارات قرابة 12 مليون جرعة من لقاح “كوفيد-19“، منذ إطلاق حملة التلقيح على مستوى البلاد في ديسمبر الماضي

وقد كشف موقع “ذا ناشيونال نيوز” أن معدلات التطعيم في الإمارات تتجاوز 100 ألف جرعة يوميا.

وتم توسيع حملة التطعيم، بعد أن اعتمدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19 “فايزر بيونتيك” للفئة العمرية من 12 إلى 15 عاما.

و الأسبوع الفائت أعلنت وزارة الصحة أن مجموع جرعات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، التي تم تقديمها في البلاد، بلغت 7 ملايين و124 ألفا و146 جرعة.

واشارت الصحة الإماراتية، انه توزيع اللقاح 72.03 جرعة، لكل 100 شخص، حيث تم تقديم 143 ألفا و680 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، بالبلاد .

وفي السياق، بعثت دولة الإمارات العربية المتحدة شحنة ثانية من اللقاح الروسي “سبوتنيك – في” المضاد لفيروس كورونا المستجد”، إلى قطاع غزة والتي تحتوي على 38700 جرعة، تسلمتها وزارة الصحة الفلسطينية عبر معبر رفح، مساء الخميس الماضي.

في المقابل أعربت وزارة الصحة الفلسطينية ، في بيان، عن شكرها وامتنانها لدولة الإمارات على هذا الدعم الذي يعزز من الإجراءات الصحية في مواجهة جائحة كوفيد-19 في قطاع غزة.

The post الإمارات تمنع غير المطعمين ضد كورونا من حضور الفعاليات و الاحتفالات appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ