طمأنت النجمة إلهام شاهين، جمهورها عقب محاولة اقتحام وسرقة فيلتها فى المنصورية، حيث قالت إنها بخير والحمد لله، وأنها علمت بالأمر من خلال حارس الفيلا.

حيث حاول المتهم تسلق الفيلا، إلا أن حارس الفيلا تمكن من ضبطه وتسليمه للشرطة،، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق معه.

ومن جانبها، أوضحت إلهام شاهين انها لا تعيش حاليا فى فيلا المنصورية، حيث تعيش فى شقتها بمصر الجديدة، وفقا لموقع اليوم السابع.

إلهام شاهين ترد على انتقادات ظهورها بحفل زفاف عقب جنازة سمير غانم

ردت الفنانة المصرية إلهام شاهين، على الانتقادات التي طالتها بسبب ظهورها في صور وفيديوهات بحفل زفاف، بعد حضورها جنازة الفنان الراحل سمير غانم.

وقالت شاهين، في تصريحات لشبكة “سكاي نيوز عربية”: إن “الصور التُقطت قبل الوفاة بيومين في عشاء خاص مع بعض الأصدقاء في مطعم بالجونة وضيوفنا من سوريا“.

وأضافت شاهين: “لا أعلم لماذا تم تداول تلك الصور يوم الوفاة بالرغم من التقاطها من قبل، ولكن يمكن أن يكون هناك سبب تم تأخير تداولها بسببه”.

وتابعت الفنانة المصرية: “عدت إلى القاهرة فوراً بمجرد علمي بخبر الوفاة، كما أنني حضرت الجنازة والدفن”، مؤكدة أن “الفنان سمير فنان قدير وأسطورة عظيمة ترك حزن كبير في قلوبنا”.

ووجهت انتقادات واسعة إلى كل من إلهام شاهين ويسرا وغيرهم ممن حضروا جنازة الفنان الراحل صباح أمس الجمعة، ثم حضروا حفلات زفاف في المساء.

ودفع هذا الأمر الجمهور للهجوم على الفنانتان يسرا وإلهام شاهين، اللتين كان لهما نصيب الأسد من الهجوم، لأنهما صديقتين مقربتين من الفنانة دلال عبد العزيز زوجة الفنان الراحل سمير غانم، ولأنهما أيضاً حضرا في الجنازة صباحاً.

وظهرت الفنانة يسرا وهي ترقص في حفل زفاف، مساء يوم أمس، بفستان أحمر، مع الفنان المصري عمرو دياب، بينما جرى تداول صور للفنانة إلهام شاهين في حفل زفاف آخر، ضم أيضاً مشاهير ومغنين.

ونتيجة الهجوم العنيف الذي تعرضت له يسرا من رواد السوشال ميديا، اضطرت إلى إغلاق هاتفها الشخصي، وعدم الرد على أي مكالمات، بعدما حظرت التعليقات الخاصة بصورتها مع الفنان سمير غانم من مسلسل “شربات لوز”، والتي نشرتها عقب وفاته، عبر “إنستغرام”، ناعية إياه.

The post الفنانة إلهام شاهين تطمئن جمهورها بعد محاولة سرقة فيلتها appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ