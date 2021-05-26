نفت الفنانة المصرية، نجلاء بدر ما تردد عن تعرضها للتحرش من قبل المخرج محمد سامي خلال تصوير مسلسل حكاية حياة والذي عرض في عام 2013.

حيث أكدت بدر، أن الأخبار غير صحيحة وغير حقيقية ومجرد تزييف لما يحدث، و أنها لم تتعرض لأي محاولة تحرش.

في التفاصيل، تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي شهادة فتاة تدعى منه فايد زعمت فيها تعرض الفنانة نجلاء بدر للتحرش أثناء تدريبها على الإخراج في مسلسل حكاية حياة في 2013.

وقالت نجلاء بدر :”هناك أشخاص يريدون أن يتصدروا التريند على حساب غيرهم لمجرد البحث عن الشهرة، ولا يدركون أن مثل تلك الأقاويل قد تسبب مشاكل للفنانين وتشوه سمعتهم أمام جمهورهم”، وفقاً لما ذكر في موقع سبوتنيك بالعربي.

وفي السياق، عبرت الفنانة نور اللبنانية عن مساندتها للمخرج المصري محمد سامي في الأزمة التي يمر بها حاليًا بعد استغناء شركة المتحدة للإنتاج عن خدماته بسبب تجاوزات حدثت بمسلسله الأخير نسل الأغراب.

وقالت نور اللبنانية إن محمد سامي يعتبر أحد المخرجين الموهوبين والمتميزين، لافتًا إلى أنها لم تر منه سوى كل الاحترام والتقدير، حسبما أفاد (مصراوي).

وقامت نور بنشر صوره عبر صفحتها الرسمية على “إنستغرام” تجمعها مع المخرج محمد سامي، قائلة فيها: “محمد سامي مخرج موهوب وشاطر وفنان ومتميز.. اشتغلت معاه أكتر من مرة وماشفتش منه غير كل احترام وأخوة وتقدير وغيرة على الشغل، وقبل كل ده ابن ناس طيبين ومحترمين”.

وأضافت: “محمد سامي مخرج كبير وأعماله بتشهد على كده وبتتكلم عنه.. العمل الفني ملك للجمهور والفن وجهات نظر وكل واحد بيشوف العمل الفني زي ما هو عايز.. ماينفعش نشمت في بعض ونجرح في بعض خصوصا إن إحنا زملاء وعارفين مدى التعب والكفاح اللي كل واحد مننا بيقدمه في مكان”.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أعلنت مؤخرًا عن إيقاف التعامل مع المخرج محمد سامي كاتب سيناريو ومخرج مسلسل نسل الأغراب.

وتصدر سامي التريند خلال اليومين الماضيين منذ إعلان إنهاء التعامل معه من قبل الشركة، حيث طالته العديد من الاتهامات بشأن زوجته مي عمر، ومنحها دورًا أكبر على حساب بقية نجوم المسلسل.

The post نجلاء بدر تكشف حقيقة تعرضها للتحرش من قبل المخرج محمد سامي appeared first on Souk Ukkaz News.

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