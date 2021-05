الصحة السورية في تحديث جديد للوضع الوبائي في البلد

أعلنت وزارة الصحة السورية عن ترصد 65 إصابة جديدة و 9 حالات و فاة بفيروس كورونا المستجد ، و ذلك فيي تقريرها اليومي للوضع الصحي.

حيث ذكرت الصحة السورية في بيانها أن عدد الإصابات الإجمالي قد ارتفع إلى 24252 إصابة بعد رصد 65 حالة جديدة ، توزعت كما يلي :

6 في حمص ،10في اللاذقية ،24 في حلب، 12في دمشق ، 8 في ريف دمشق ، 1 في السويداء إضافة إلى 4 إصابات في حماه.

بينما إجمالي الوفيات فوصل إلى 1745 بعد الإحصائية الأخيرة ، في حين سجلت الوزارة 9 حالة شفاء ليرتفع الإجمالي المسجل إلى 21569 .

الانتخابات الرئاسية السورية .. إقبال كثيف من المواطنين على الاقتراع

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء توافداً شعبياً ضخماً لأبناء المحافظات السورية من أجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية .

حيث شهدت المراكز الانتخابية في كافة المحافظات الواقعة تحت سيطرة النظام السوري إقبالاً كبيراً من المواطنين السوريين من كافة الأعمار .

إذ بدأت عملية الاقتراع في الساعة الثامنة من صباح اليوم الأربعاء ، وتستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم ، في حال لم يتم تمديدها نتيجة الإقبال الكبير .

و حسب سانا ، تشارك وسائل إعلام غربية و غربية و سورية في تغطية أحداث عملية الاستحقاق الرئاسي في كافة المراكز على امتداد مساحة سوريا .

هذا و يترشح لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية ثلاثة أسماء ، الرئيس الحالي بشار الأسد في ولاية جديدة ، و كل من محمود مرعي و عبد الله سلوم عبد الله .

حيث و صل المراقبون الروس إلى سوريا، مساء أمس الثلاثاء، عشية الانتخابات الرئاسية، حيث سيتواجدون عند الإعلان عن النتائج الأولية لفرز الأصوات.

وقال مبعوث وزارة الخارجية الروسية للمهام الخاصة، فلاديمير تشوروف، إن “المراقبين وصلوا إلى سوريا عشية إجراء الانتخابات الرئاسية”.

وأضاف تشوروف: إن “المراقبين سيتوجهون إلى هناك في أقرب موعد قبيل انطلاق عملية التصويت، ويكونون حاضرين عند الإعلان عن النتائج الأولية”.

ونوّه مبعوث الخارجية الروسية للمهام الخاصة، إلى أن مجلس الشعب السوري وجه دعوة إلى غرفتي البرلمان الروسي، وهما مجلس الاتحاد ومجلس الدوما، وسيتم تعيين أعضاء الوفد العام من قبل اللجان المعنية”.

وبخصوص مراقبة عملية الاقتراع التي جرت خارج سوريا، لفت تشوروف، إلى أن “هذا الأمر ليس ضرورياً” .

