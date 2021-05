الليرة السورية مقابل الدولار وباقي العملات في سوق التداولات الموازي

انخفض سعر الدولار مقابل الليرة السورية في السوق الموازي في افتتاح تعاملات اليوم السبت مسجلاً 3170 ليرة للمبيع ، مقابل 3090 لللشراء .

و وفقاً لموقع الليرة اليوم الذي يرصد تقلبات السوق التصريفية الموازية ( السوداء ) ، فإن الليرة السورية سجلت 3880 مقابل اليورو ، و 846 مقابل الريال السعودي .

بينما وصل الدينار الكويتي إلى 10564 ليرة ، و الدرهم الإماراتي 863 ، بينما سجل الجنيه المصري 203 ليرة ، أمّا الليرة التركية فوصلت سعرها 376 ليرة سورية .

هذا و وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراط إلى 145,712 ليرة سورية ، في حين أن عيار 21 قيراط سجل سعر 169897 ليرة للغرام الواحد .

و في السياق الاقتصادي ، قررت واشنطن،بتوجيه من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، عدم تمديد قرار الإعفاء من العقوبات الأمريكية بحق شركة النفط الأمريكية “دلتا كريسنت إنرجي” التي تنشط في شمال شرقي سوريا.

ونقل موقع “المونيتور”السبت 22 من أيار، أن إدارة بايدن قررت عدم تمديد الإعفاء من العقوبات عن شركة النفط الأمريكية “دلتا”، الذي منحته إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في نيسان 2020.

وانتهى إعفاء الشركة من العقوبات الأمريكية بموجب قانون “قيصر”، في 30 من نيسان الماضي.

وكانت الإدارة منحت الشركة فترة سماح مدتها 30 يومًا، لإنهاء أنشطتها في المنطقة الواقعة تحت سيطرة القوات الأمريكية و “قوات سوريا الديمقراطية” في شمال شرق سوريا.

وقدم مسؤولو الإدارة الأمريكية قرار سحب التنازل عن إنتاج وبيع النفط في سوريا، والذي لا يزال يخضع لعقوبات شديدة بموجب قانون “قيصر”، على أنه تصحيح للسياسة وليس تحولًا عنها، وعليه، من غير المحتمل منح أي شركات أخرى إعفاءات أيضًا.

ومن جهتها، شنت الشركة حملة ضغط لتجديد الإعفاء، ولكن المصادر المطلعة على الجهود قالت لـ”المونيتور”، إن “نجاحها غير مرجح”.

وشارك المبعوث السابق لسوريا، جيمس جيفري، في هذه الجهود، لكنه لم يرد على مزاعم بأنه كان يمارس الضغط لدعم تمديد التنازل عن عقوبات الشركة.

