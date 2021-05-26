سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الأربعاء 26 مايو

ارتفع متوسط سعر الدولار في السودان، اليوم الأربعاء 26 مايو 2021، في تعاملات البنك المركزي والسوق الموازية (السوداء) وبلغ سعر الدولار لدى بنك السودان المركزي 412.50 جنيه للشراء و415.59 جنيه للبيع.

وفي تعاملات سوق النقد غير الرسمية (السوداء)، صعد سعر العملة الخضراء إلى 445 جنيها، وفق وسائل إعلام محلية.

وزاد سعر اليورو لدى بنك السودان المركزي مسجلا 504.40 جنيه للشراء و508.18 جنيه للبيع.

وصعد اليورو لدى السوق الموازية (السوداء) إلى 530 جنيها وزاد سعر الجنيه الإسترليني لدى بنك السودان المركزي مسجلا 584.85 جنيه للشراء و589.24 للبيع.

وارتفع الإسترليني لدى السوق الموازية إلى 613 جنيها وصعد متوسط سعر الريال السعودي لدى بنك السودان المركزي إلى 110.03 جنيه للشراء و110.86 جنيه للبيع.

وارتفع الريال في السوق الموازية إلى مستوى 116 جنيها وصعد الدرهم الإماراتي وفق بنك السودان المركزي مسجلا 112.31 جنيه للشراء، و113.15 جنيه للبيع وزاد سعر الدرهم لدى السوق الموازية (السوداء) إلى 118 جنيها.

وصعد سعر الدينار الكويتي لدى بنك السودان المركزي مسجلا 1370.38 جنيه للشراء و1380.66 جنيه للبيع وأعلن البنك الدولي، عن تمويل عدة مشاريع تنموية في السودان بقيمة 2 مليار دولار خلال 12 شهرا المقبلة.

البنك الدولي

وقال البنك الدولي إنه بصدد تنفيذ عدد من المشروعات التنموية في السودان، تشمل البنية التحتية، والخدمات الصحية، والتعليم، بجانب مشروعات لمساعدة النازحين، والعائدين، مشيرا إلى أن هذه المشاريع لا تزال فى مرحلة التحضير.

كما أعلن عضو مجلس السيادة السوداني الهادي إدريس عن تأسيس شركة سعودية سودانية برأسمال 3 مليارات دولار.

وأعلن بنك السودان المركزي عن طرح 40 مليون دولار للبيع، إنفاذاً لسياسات البنك المتعلقة بتطبيق سعر الصرف المرن المدار ووفق وكالة الأنباء السودانية، سيتم البيع للبنوك فقط، في مزاد ينطلق اليوم الأربعاء.

واستحدث السودان إجراءات لجذب التحويلات، التي قدرتها الأمم المتحدة بنحو 2.9 مليار دولار في 2018، والاستثمارات من السودانيين المقيمين في الخارج.