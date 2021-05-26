السودان.. قطوعات الكهرباء ستنتهي أغسطس القادم

كشف وزير الطاقة والنفط في السودان، جادين علي عبيد، عن أن قطوعات الكهرباء ستنتهي في شهر أغسطس القادم.

وقال وزير الطاقة في السودان، أن جميع الماكينات والتوربينات في أفضل حالاتها، لمنه أوضح أن احتياجات وزارة الري للمياه للموسم الزراعي، أدت إلى نقص في التوليد المائي.

هذا وقد أوضح الوزير “السوداني” أن هناك كميات مقدرة من الوقود بالميناء، وأن وزارته تعمل على ترحيلها للولايات لإزالة الصفوف والاختناقات.

كما توقع وزير الطاقة والنفط حدوث زيادة في أسعار الوقود حتى تتماشى مع زيادة أسعار الدولار.

وفي ذات السياق قطعت مصادر مطلعة في السودان اليوم الثلاثاء بعدم صحة الأنباء التي تم تداولها مؤخرًا حول زيادة أسعار الوقود في الوقت الحالي، مؤكدة عدم وجود اتجاه لفرض الزيادة.

وقالت المصادر إن الأخبار التي أثيرت حول زيادة أسعار الوقود في السودان ليست صحيحة على الإطلاق، كما أنه لم يتم وضع أسعار جديدة لبيع المواد البترولية، حسبما أفاد موقع (باج نيوز) السوداني.

ومؤخرًا، رشحت أنباء عبر وسائل إعلام سودانية عزم الحكومة على زيادة أسعار جالون البنزين ليصبح 850 جنيهًا، فيما يرتفع الجازولين إلى 750 جنيهًا.

ومن جانبه أعلن مؤخرًا وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني خالد عمر يوسف، بأن دولة الإمارات تعهدت بإمداد السودان بكل حاجاته من المواد البترولية من خلال عقد لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) المملوكة للدولة.

وواجه السودان مشاكل متكررة في تأمين إمدادات المواد البترولية بصورة مستقرة من البنزين والديزل وزيت الوقود وغاز الطهي وهو ما نتج عنه طوابير طويلة عند محطات الوقود وانقطاعات في الكهرباء واحتجاجات.

وقال يوسف في تصريح لوكالة “رويترز” إن السودان تلقى شروط مالية مناسبة جدا. وتمويل الواردات مشكلة متكررة بينما يعاني البلد نقصا مزمنا في احتياطاته الأجنبية.

وألغت الحكومة الانتقالية في السودان الدعم للبنزين والديزل في إطار حزمة إصلاحات تستهدف اجتذاب تمويل أجنبي وانتشال البلاد من أزمة اقتصادية طال أمدها. وما زال المازوت وغاز الطهي مدعومين.

وأضاف يوسف أن وفدا من وزارة الطاقة السودانية سيزور الإمارات العربية لمناقشة تفاصيل الاتفاق، حسبما أفاد (صدى البلد).

وأوضح أن الإمارات وافقت أيضا على المساعدة في تسهيل التحويلات المالية بين البلد الخليجي والسودان الذي يعيد بناء روابطه المصرفية الخارجية بعد عقود من عقوبات أمريكية.

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