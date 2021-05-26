سلفاكير على الأطراف الغير موقعة على السلام التفكير في معاناة النازحين والاجئيين

دعا الرئيس سلفاكير ميارديت رئيس دولة جنوب السودان الأطراف غير الموقعة علي السلام إلي الإنضمام إلي اتفاق السلام كما دعا المفاوضين إلي التفكير في معاناة الناس في مناطق النزوح واللجوء.

جاء ذلك خلال مخاطبته الجلسة الإجرائية لمفاوضات السلام بين الحكومة والحركة الشعبية شمال اليوم بجوبا حاضرة دولة جنوب السودان بحضور

الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة والدكتورعبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء والقائد عبدالعزيز الحلو رئيس الحركة الشعبية شمال والأطراف المفاوضة .

وقال نثق في القائد عبدالعزيز آدم الحلو وأريد أن أقول له والمحاربين والجندي الشجاع أن ركزوا على كيفية تحقيق السلام باتخاذ القرارات الصعبة التي تنهي معاناة المواطنين.

وأعرب سلفاكير عن حرصه علي الوصول إلى اتفاق سلام دائم، وأضاف قائلا” لابد أن نعمل سويا في البلدين من أجل التنمية والسلام .

وأكد سلفاكير أن الحرب لم تحقق شيئا، مؤكدا أنه رغم ذهاب الجنوب إلا أن هدفهم كان هو بناء السودان الجديد، مطالبا أطراف التفاوض تبني روح الحوار وتوجيه اهتمامهم نحو السلام بدلا عن الحرب

شامل

، لافتا إلي أن سلام جوبا ينبغي أن يكون سلاما شاملا وكاملا مشددا على ضرورة انضمام عبدالواحد محمد نور إلى المفاوضات من أجل إنهاء الحرب، معربا عن أمله أن يلتحق بالمفاوضات قريبا .

وفي ذات السياق أكد المبعوث الامريكي للسودان وجنوب السودان السفير دونالد بوث، دعم الولايات المتحدة لمفاوضات السلام التي انطلقت اليوم بين حكومة الفترة الانتقالية والحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال.

وقال بوث في خطابه امام الجلسة الإفتتاحية التفاوضية بين حكومة الفترة الإنتقالية والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال اليوم

، بأن الطرفين أظهرا إستعدادًا على العمل لمصلحة الطسودان والتوصل لاتفاق سلام دائم وشامل.

وقال “نثق بان الطرفين لديهما الرغبة في التوصل لاتفاق قريب” وأضاف ان الشعب السوداني بدأ في طريق التغيير بسبب ثورة ديسمبر، متمنيا إستمرار التفاوض دون تأخير.