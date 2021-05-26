البرهان يستقبل القائد عبد العزيز الحلو رئيس الحركة الشعبية بجوبا

استقبل رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان القائد عبد العزيز الحلو رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال بجوبا

وقد وصل رئيس مجلس السيادة الإنتقالي ؛ الفريق أول ركن عبد الفتاح الرهان صباح اليوم إلى جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان، يرافقه الدكتور صديق تاور عضو مجلس السيادة.

وكان في استقباله بمطار جوبا، الفريق أول سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان؛ووفد الوساطة الجنوبية،برئاسةالمستشار توت قلواك مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية.

وخاطب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الجلسة الافتتاحية التفاوضية بين حكومة الفترة الإنتقالية والحركة الشعبية – شمال بقيادة عبد العزيز الحلو والتي ستنطلق ظهر اليوم بحضور رئيس جمهورية جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت

ود.عبدالله حمدوك رئيس الوزراء والوفد الحكومي التفاوضي برئاسة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة؛ والأستاذ محمد حسن التعايشي ،

والدكتور صديق تاور عضوي مجلس السيادة، والقائد عبد العزيز الحلو رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال؛وعدد من الوزراء والخبراء الوطنيين وممثلي البعثات الإقليمية والدولية.

القضايا

وعقد رئيس مجلس السيادة ،اجتماعا ً مع رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت تناول عدداً من القضايا ومسيرة إستكمال السلام الشامل

وأعلن الدكتور ضيو أنه عقب الجلسة الافتتاحية ستدخل الأطراف في عملية التفاوض والتي من المتوقع أن تستمر لمدة أسبوعين، لافتاً إلى أن الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة عبد العزيز الحلو ، ستدفع بورقة إطارية خلال جلسة التفاوض ،

تتضمن عدداً من القضايا السياسية والأمنية والإقتصادية ، وقال” إذا اتفقت الأطراف على الورقة يمكن مناقشة تفاصيل هذه القضايا”.وعبر مقرر لجنة الوساطة الجنوبية ، عن أمله في أن تتوصل الأطراف لسلام شامل وتوقيع اتفاقيات ،

مشيداً بتجاوب الأطراف للانخراط في عملية التفاوض.يُذكر أن رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، وقعا بجوبا في مارس الماضي بحضور الرئيس سلفاكير ميارديت، راعي المفاوضات “إعلان مبادئ” تمهيداً لبدء مفاوضات السلام بين الجانبين