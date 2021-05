شيرين عبد الوهاب تمدح السيسي: إنسان حنين على أهل بلده

أشادت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه الوعكة الصحية التي يمر بها الفنان شريف دسوقي، ومتابعته لحالته المرضية.

وأكدت شيرين عبد الوهاب أنها تشاهد مصر في عهد السيسي كبلد قوي، وأن لديهم رئيسًا يجبر بخاطر أهل بلده، حسبما أفادت (اليوم السابع).

وعبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر، أبدت شيرين عن امتنانها الكبير للرئيس السيسي وأن هيبة مصر وقوتها جعلتها من أعرق البلاد التاريخ.

وأضافت: “مصر ليها رئيس إنسان بيجبر بخواطر أهله وحنين عليهم، ربنا يكرمك سيادة الرئيس ويوفقك ويجبر بخاطرك، وألف سلامة عليك يا أستاذ شريف وتقوم بالسلامة”.

تجدر الإشارة أن وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، أوضحت في وقت سابق أن الفنان شريف دسوقي تم نقله من إحدى مستشفيات الإسكندرية إلى العاصمة المصرية القاهرة ليواصل علاجه على حساب الدولة.

وأوضحت أن تلك الإجراءات قد تمت وفقًا للتوجيهات التي صدرت من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه بتقديم جميع سبل الرعاية الطبية الخاصة بحالته المرضية.

في الأثناء قدّم عدد من الفنانين، الدعم للفنان شريف دسوقي، بعد إجرائه عملية جراحية بُترت علي إثرها ساقه، مطالبين بالدعاء له بالشفاء العاجل.

حيث نشرت الفنانة المصرية، رانيا يوسف، عبر حسابها بموقع “تويتر” قائلة :” ربنا يصبرك يا شريف ويخفف عنك يا رب”.

بينما كتب الفنان مصطفي درويش :” ياريت ندعي لشريف لأنه بيمر بأصعب لحظات في حياة أي انسان بعد ما يفقد جزء من جسده وهو ساقه ادعو لشريف ربنا يصبره”.

بدورها كتبت الفنانة نشوي مصطفي، عبر حسابها بموقع “انستجرام” قائلة :”الف الف سلامة عليك يااستاذ باذن الله ربنا حيعافيك بسرعة وباذن الله تمثل كتير ونتعلم من حضرتك يااستاذنا .. ادعوله بتمام الشفا – الاستاذ تم بتر قدمه أمس – لاحول ولا قوة إلا بالله”.

أما الفنانة مي كساب فقد كتبت قائلة :”ألف سلامه عليك ياشريف دسوقي وإن شاء الله تقوملنا بالسلامة وترجع تنور شغلك بإذن الله العلي الكريم”.

بينما نشر الفنان أحمد أمين عبر حسابه قائلاً :”يارب انت السند لكل من ليس له سند.. الحمد لك على كل ما تقضي.. نسألك الشفاء.. والعفو.. يارب يقوم أقوى واكتر تألقا.. انك على كل شيء قدير.. ألف سلامة عليك يا فنان..ادعو للفنان شريف الدسوقي يقوم لنا بالسلامة”.



