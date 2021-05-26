فيروس كورونا في السودان.. مدير الصحة: الإعلام شريك أساسي في المكافحة

أكد الدكتور محجوب منوفلي مدير عام وزارة الصحة بولاية الخرطوم ان الإعلام شريك أساسي في توصيل الرسائل وكل المطلوبات المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا في السودان.

وقال دكتور منوفلي في تصريح اليوم بوزارة الصحة الاتحادية عقب اجتماع لانشاء مركز قومي لعلاج حالات الكورونا بشراكة بين وزارة الصحة الاتحادية وولاية الخرطوم والقوات النظامية والتعليم العالي قال إننا نعتمد في مكافحة فيروس كورونا في السودان،على الابتعاد والاحتراز وان مرحلة العلاج تمثل تحديا كبيرا

واضاف ان هذا الاجتماع بهدف زيادة الاستعداد والتهيئة في حالات حدوث زيادات وذلك بتجهيز مواقع ومراكز للعلاج في سوبا مركز اولي بسعة كبيرة من 180 سرير الى 200 سرير

وقال منوفلي ان الخطة تجري ايضا في الخرطوم بزيادة السعة الاستيعابية لتصل 400 سرير مشيرا الى المضي قدما في توفير خدمات الكورونا في كل المستشفيات.

و قال الدكتور شداد محمد محمود مدير عام مستشفى سوبا الجامعي جامعة الخرطوم إنه تم في الاجتماع مناقشة اعادة تشغيل مركز سوبا لعلاج كورونا والذي عمل لمدة ثلاثة اشهر فقط وتوقف بسبب التمويل.واضاف نحن على استعداد لتسليم المركز للوزارة والشركاء وكل الفاعلين للتصدي لجائحة كورونا

وزارة الصحة الاتحادية هي المسئولة

كما تم استعراض الصعوبات التي واجهت عمل المراكز في السابق مثل التضارب في الصلاحيات والتمويل وامن المجتمعون على ضرورة ان تكون وزارة الصحة الاتحادية هي المسئولة عن تشغيل المركز المقترح اضافة الى ضرورة تعيين مدير للمركز من قبل الوزارة وان يكون الهم هو انجاح التجربة والقدرة على الاستمرارية اضافة الى وضع الميزانية الكافية له.

كما ناقش الإجتماع عددا من المقترحات أهمها إنشاء مجلس قومي لدعم وإدارة مراكز العزل ، وتحديد الحاكمية لإدارة مركز عزل سوبا وتحديد المسئولية في إدارة المهام ، وضرورة إستصحاب التجارب السابقة ووضع ميزانية كافية للبحوث ومركزية علاج الوبائيات ، ونادي الإجتماع بأهمية ودور المنصة الإعلامية في الإرشاد ، وإتخاذ الخطوات العملية في المقترح ، وإستمع الإجتماع لتقرير فني حول مركز عزل سوبا .

وأمنت وكيل وزارة الصحة علي المقترحات وأشادت بالشفافية التي صاحبت الإجتماع ، وأكدت المضي في وضع الحلول الممكنة لكل المقترحات المقدمة .