السودان في طريقه لإنشاء مركز قومي لعلاج كورونا يوفر كل الاحتياجات والاوكسجين

يوقع شركاء المركز القومي لعلاج كورونا في السودان غدا مذكرة تفاهم لإنشاء المركز والذي يضم كلا من وزارة الصحة الإتحادية والولائية والخدمات الصحية بالقوات النظامية والتعليم العالي وعدد من الجهات الداعمة بجانب عدد من المتطوعين .

وأكدت دكتورة يسري محمد عثمان وكيل وزارة الصحة الاتحادية في السودان في تصريح تابعه المراسل إكتمال الترتيبات علي كل المستويات للبدء في تنفيذ هذا العمل القومي المشترك بإنشاء المركز ، والذي يستهدف 200 سرير خلال الفترة المقبلة.

مع توفير الخدمات والإحتياجات الدوائية وإمدادات الأوكسجين بصورة مستمرة ، وثمنت شركاء المركز لإستجابتهم والعمل بجد وإخلاص ، ومقترحاتهم التي تم تقديمها في إجتماعهم اليوم بوزارة الصحة الإتحادية.

اجتماع

التأم اليوم بوزارة الصحة الاتحادية الإجتماع المشترك لشركاء الصحة لمناقشة مقترح إنشاء مركز قومي مشترك لعلاج جائحة كورونا، ومناقشة الوضع الراهن، وذلك برئاسة وكيل وزارة الصحة الإتحادية الدكتورة يسري محمد عثمان .

وناقش الإجتماع عددا من المقترحات أهمها إنشاء مجلس قومي لدعم وإدارة مراكز العزل، وتحديد الحاكمية لإدارة مركز عزل سوبا وتحديد المسئولية في إدارة المهام

وضرورة إستصحاب التجارب السابقة في السودان ووضع ميزانية كافية للبحوث ومركزية علاج الوبائيات،

ونادي الإجتماع بأهمية ودور المنصة الإعلامية في الإرشاد، وإتخاذ الخطوات العملية في المقترح ، وإستمع الإجتماع لتقرير فني حول مركز عزل سوبا .

وأمنت وكيل وزارة الصحة في السودان علي المقترحات وأشادت بالشفافية التي صاحبت الإجتماع، وأكدت المضي في وضع الحلول الممكنة لكل المقترحات المقدمة .

يذكر أن شركاء المركز القومي المشترك في السودان المقترح لعلاج كورونا يضم وزارتي الصحة الإتحادية والولائية والتعليم العالي والخدمات الطبية بالقوات النظامية، بجانب ممثلي القطاع الخاص والمتطوعين .

وأكدت دكتورة يسري محمد عثمان وكيل وزارة الصحة الاتحادية في تصريح تابعه المراسل إكتمال الترتيبات علي كل المستويات للبدء في تنفيذ هذا العمل القومي المشترك بإنشاء المركز في السودان ، والذي يستهدف 200 سرير خلال الفترة المقبلة

مع توفير الخدمات والإحتياجات الدوائية وإمدادات الأوكسجين بصورة مستمرة في السودان وثمنت شركاء المركز لإستجابتهم والعمل بجد وإخلاص ، ومقترحاتهم التي تم تقديمها في إجتماعهم اليوم بوزارة الصحة الإتحادية.