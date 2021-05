بلينكن يتحدث عن جهود أميركا ومصر في عملية السلام

أقر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إن مصر والولايات المتحدة تعملان معا من أجل السماح للإسرائيليين والفلسطينيين بالعيش في سلام وأمن.

حيث جاءت تصريحات بلينكن على هامش زيارته إلى العاصمة المصرية القاهرة ، في إطار جولة في المنطقة تستهدف تثبيت وقف إطلاق النار بين غزة وإسرائيل.

كما أضاف وزير الخارجية الأميركي في حديث بمقر السفارة الأميركية في القاهرة إن مصر شريك حقيقي وفعّال في التعامل مع جولة العنف الأخيرة بين إسرائيل والفلسطينيين، وفق “رويترز”.

وأثناء محادثاته في القاهرة، يتلقي وزير الخارجية الأميركي بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وكبار مساعديه.

ومن المقرر أن يعقد بلينكن عقب ذلك جلسة مباحثات مع نظيره المصري سامح شكري بقصر التحرير بالقاهرة تتناول تطوير العلاقات المصرية الأميركية الاستراتيجية وسبل تعزيزها في شتى المجالات إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية.

ووفق مصادر دبلوماسية مصرية، فإن زيارة بلينكن إلى القاهرة ستناقش عددًا من الملفات العاجلة، من ضمنها تثبيت التهدئة التي نجحت القاهرة في تنفيذها بين إسرائيل وقطاع غزة بدعم أميركي، إلى جانب دفع الجهود لإعادة إعمار قطاع غزة وتوفير الاحتياجات الأساسية لسكانه، والمضي قدمًا في تنشيط عملية السلام لمنع تفاقم الأوضاع من جديد.

وكذلك ذكرت المصادر أن المباحثات ستتناول مستجدات القضية الليبية، والتأكيد على ضرورة الحفاظ على الدولة الليبية ودفع جهود إخراج الميليشيات والمرتزقة.

وبحسب المصادر المصرية، فإن المباحثات مع بلينكن ستتطرق إلى تبادل الرؤى بشأن تطورات أزمة مفاوضات سد النهضة المتعثرة، والدفع في سبيل التوصل لاتفاق قانوني ملزم يضمن قواعد ملء وتشغيل السد.

