علّق وزير الخارجية والمغتربين في سوريا، فيصل المقداد، الأربعاء، على زيارة وزير السياحة السوري رامي مرتيني، إلى المملكة العربية السعودية.

وقال المقداد في تصريحات نقلتها صحيفة “الوطن المحلية”، اليوم الأربعاء، تعليقاً مرتيني، إلى السعودية، أمس الثلاثاء: “قلنا أكثر من مرة إننا نرحب بمثل هذه الفرص، وبعودة التضامن العربي بالحد الأدنى، وعودة الحوار والتخاطب العربي”.

وأضاف المقداد: “ولذلك من الطبيعي أن يتواجد وزير السياحة في مؤتمر حول السياحة في منطقة الشرق الأوسط تستضيفه العاصمة السعودية الرياض”، معرباً عن أمله بنجاح هذا المؤتمر.

وتابع وزير الخارجية السوري، قائلاً: إن “الشعب السوري أثبت أن حلم بعض الدول بالتغيير في سوريا هو أمل إبليس في الجنة، لذلك نقول إن من حق الشعب السوري وفقط الشعب السوري أن يقرر حاضره ومستقبله، وأن يعبر بإرادته الحرة عن ما يتطلع إليه”، على تعبيره.

وأعلنت بعض المعلومات عن توجه وزير السياحة السوري ، محمد رامي مارتيني ، إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في فعالية سياحية لثلاث ايام.

حيث استقبلت العاصمة الرياض، أمس الثلاثاء، الوفد السياحي السوري برئاسة مارتيني للمشارة في فعالية سياحية على مستوى السعودية ، وذلك بعد انقطاع دام لعشرة أعوام بين البلدين.

و تعليقاً على هذا الخبر ، قال أحد المسؤولين في وزارة السياحة الروسية أن ” زيارة الوزير مارتيني للرياض جاءت تلبية لدعوة من وزارة السياحة السعودية و منظمة السياحة العالمية”.

و أضاف أن” الوفد السياحي السوري سيشارك بالاجتماع السابع والأربعين للجنة منظمة السياحة العالمية للشرق الأوسط وافتتاح المكتب الإقليمي للشرق الأوسط، إضافة إلى مؤتمر إنعاش السياحة الذي يقام في مدينة الرياض “.

هذا و شهدت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عودة تدريجية ، بعد أن كانتا في حالة تناحر سياسي منذ بداية الأحداث في سوريا في 2011 .

إذ كانت قد أعلنت وزارة الداخلية السعودية سماحها للمواطنين السعوديين بـ ” السفر إلى سوريا ” ،ولكن بشروط أمنية محددة تضعها الجات الأمنية .

و نقل موقع “حبر الإخباري”، عن الوزارة قولها انها ستقوم بإصدار أذونات خاصة للمواطنين الراغبين بدخول سوريا على الرغم من وجودها ضمن قائمة الدول التي حذرت من السفر إليها .

The post المقداد تعليقاً على زيارة وزير السياحة للسعودية: سوريا ترحب بهذه الفرص appeared first on Souk Ukkaz News.

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