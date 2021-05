المناطق النائية في المغرب تنتعش بمبادردة شبابية لحفر 50 بئرا

قامت إحدى جمعيات المجتمع المدني بالمغرب،بمبادرةمميزة إذ تمكنت من حفر وتجهيز 50 بئرا بمختلف المناطق النائية بالمملكة المغربية.

حيث أن مشاريع مبادرة “جمعية رواء” ستغطي احتياجات 35 ألف مغربي بالمناطق البعيدة، التي تشهد شحا كبيرا في المياه الصالحة للشرب، بالإضافة مشاريع تهم حوالي 800 لوح طاقة شمسية و آلاف الأنابيب المائية تم تركيبها لضخ المياه الصالحة للشرب وإيصالها إلى منازل المستفيدين.

ووفق قول بهاء الدين المرابطي، المدير التنفيذي للمشروع فإن فريق جمعية رواء، لمس عن قرب معاناة سكان المناطق النائية بسبب قلة الماء، الذي لديه انعكاسات تهدد حياتهم اليومية.

حيث يضيف المدير التنفيذي للمشروع أن انعدام الماء بتلك الدواوير يؤثر على المسار الدراسي للأطفال، بسبب قطع عشرات الكيلومترات من أجل الماء لأسرهم وماشيتهم.

أما فيما يخص فكرة، حفر 50 بئرا، يقول المرابطي، إنها تبادرت إلى أذهان الشباب المتطوعين بعد سنوات من العمل الإغاثي بالمناطق المنسية، خاصة بعد زيارتهم لإحدى المناطق النائية رفقة بعض الأطباء واكتشافهم أن مشكلة المياه غير الصالحة للشرب التي يستعملها سكان المنطقة، تؤثر سلبا على صحتهم، خاصة على الصحة الإنجابية لنساء المنطقة.

ويوضح المتحدث أن آبارا إضافية سيتم حفرها وتجهيزها في مختلف المناطق النائية بالمملكة بهدف إيصال الماء لصالح للشرب لأكبر عدد من الأسر بمختلف المناطق البعيدة، ويضيف “حاليا نشتغل على مشاريع حفر الآبار في مناطق نائية بمدن بجنوب المملكة وهي الصويرة وتارودانت وأكادير”.

