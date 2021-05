الجهاز الأمني الإسرائيلي يعلق على الحالة الصحية لحسن نصر الله

علّق الجهاز الأمني الإسرائيلي، على الحالة الصحية للأمين العام لحزب الله” اللبناني، حسن نصر الله، بعد ظهوره الأخير الذي بدا فيه متعباً ونحيفاً ويتنفس بصعوبة.

وذكر موقع “والا” العبري، نقلاً عن الجهاز الأمني الإسرائيلي، أن “هذه ليست المرة الأولى التي يظهر بها نصر الله هكذا، ففي خطابه قبل ثلاثة أسابيع، كان يعاني من صعوبات في التنفس، وبحسب تقديراتهم فإن الحديث لا يدور عن أمر محدد”.

كما نقل “والا”، عن خبراء إسرائيليين في الشأن اللبناني قولهم إنهم “لا يستبعدون إمكانية إصابة نصر الله بفيروس كورونا، وإنه لم يكشف عن الأمر امام الجمهور، أو أنه يعاني من مرض آخر”، في حين أن حسن نصر الله نفى بداية الشهر إصابته بالفيروس، مشيراً إلى أنه “أُصيب بالتهاب القصبة الهوائية، وهو أمر يحدث بين الفينة والأخرى بسبب أحوال الطقس”.

وقال مسؤول أمني إسرائيلي، للموقع العبري، إن “نصر الله كان ملزماً بإلقاء الخطاب” في الذكرى الـ21 لعيد “المقاومة والتحرير”.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي: “لكن بدلاً من أن يستعرض نصر الله قوة، استعرض ضعفاً، وهو أمر لا يساهم بزيادة الثقة لدى عناصره”، بحسب قوله.

وتابع، قائلاً: “في حال لم يقدم خطاباً بسبب وضعه الصحي، فإن الأمر كان سيزيد المخاوف بين نشطاء الحزب”.

ونقل الموقع العبري أيضأً، عن مسؤول أمني إسرائيلي آخر، تعليقه على الوضع الصحي لنصر الله، لافتاً إلى أنه “ليس من الواضح إن كان تصريح المسؤول بسبيل المزاح أو الجد”، إذ قال المسؤول: “رغم ان هناك من يتمنى لنصر الله الموت، لكنني من أولئك الذين يعتقدون أن نصر الله عامل مقيد في لبنان والمنطقة.. الحدود هادئة بشكل نسبي، نحن تعلمنا من تجربة ذهاب قادة واستبدالهم بآخرين أكثر تطرفا لا نعرفهم” .

بدوره، طمأن جواد نصر الله نجل الأمين العام لـ”حزب الله” اللبناني، حسن نصر الله، عبر حسابه على “تويتر” المتابعين على صحة والده، مؤكدا أنه يعاني من حساسية فقط.

جاء ذلك عقب ظهور حسن نصر الله، مساء أمس الثلاثاء، خلال كلمة متلفزة، حيث أصيب بسعال شديد ووجد صعوبة في التحدث، كما بدأ منهكا ونحيفا ويتنفس بصعوبة.

وقال أمين حزب الله خلال كلمته في “عيد المقاومة والتحرير”: “أعتذر عن عدم ظهوري منذ يوم القدس وحتى اليوم لأنني كنت أعني من سعال شديد وكان يصعب علي أن أتكلم أو أخطب”.

ليتساءل عدد من الناشطين والمتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن كان سبب القيادي بحزب الله اذا كان يعود لإصابته بفيروس “كورونا”.

