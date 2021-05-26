ناخبون سوريون يشاركون ضمن مراكز على الحدود مع لبنان

أدلى ناخبون سوريون مقيمون في لبنان بأصواتهم، ضمن مراكز انتخابية عند الحدود السورية مع لبنان، في أطراف منطقة الهرمل.

وقد شارك ناخبون سوريون في المراكز عند الحدود، لم يشاركوا ضمن الانتخابات التي جرت في السفارة السورية في بيروت في 20 أيار الحالي.

وأشارت الوكالة الوطنية للاعلام، في خبر لها اليوم إلى أن سيارات نقل متعددة تدفقت لنقل مشاركة حاشدة في الانتخابات الرئاسية السورية في مراكز انتخابات عند الحدود السورية، مع تداول صور للرئيس السوري بشار الأسد، وإقامة خيمة استراحة.

وكانت ساحات الهرمل وقرى البقاع الشمالي قد تحولت لنقطة تجمع في 20 أيار للمشاركة في الانتخابات الرئاسية في حينها في السفارة السورية، بدون تسجيل أي حادثة مخلة بالأمن.

توافد الناخبون السوريون للمشاركة

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء توافداً شعبياً للسوريين من أغلب المحافظات السورية من أجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية .

حيث شهدت المراكز الانتخابية في كافة المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية إقبالاً كبيراً من الناخبين السوريين من كافة الأعمار .

إذ بدأت عملية الاقتراع في الساعة الثامنة من صباح اليوم الأربعاء ، وتستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم ، في حال لم يتم تمديدها نتيجة الإقبال الكبير .

و أعلنت الوكالة السورية للأنباء سانا أن وسائل إعلام غربية و غربية و سورية تشارك في تغطية أحداث عملية الاستحقاق الرئاسي في كافة المراكز على امتداد مساحة سوريا .

هذا و يترشح لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية ثلاثة أسماء ، الرئيس الحالي بشار الأسد في ولاية جديدة ، و كل من محمود مرعي و عبد الله سلوم عبد الله .

وصل المراقبون الروس إلى سوريا، مساء أمس الثلاثاء، عشية الانتخابات الرئاسية، حيث سيتواجدون عند الإعلان عن النتائج الأولية لفرز الأصوات.

وقال مبعوث وزارة الخارجية الروسية للمهام الخاصة، فلاديمير تشوروف، إن “المراقبين وصلوا إلى سوريا عشية إجراء الانتخابات الرئاسية”.

وأضاف تشوروف: إن “المراقبين سيتوجهون إلى هناك في أقرب موعد قبيل انطلاق عملية التصويت، ويكونون حاضرين عند الإعلان عن النتائج الأولية”.

ونوّه مبعوث الخارجية الروسية للمهام الخاصة، إلى أن مجلس الشعب السوري وجه دعوة إلى غرفتي البرلمان الروسي، وهما مجلس الاتحاد ومجلس الدوما، وسيتم تعيين أعضاء الوفد العام من قبل اللجان المعنية”.

The post ناخبون سوريون يشاركون ضمن مراكز على الحدود مع لبنان appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ