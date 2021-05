إسرائيل ترفض رغبة واشنطن في إعادة افتتاح قنصليتها في القدس

أعلنت إسرائيل اعتراضها علانية، على قرار واشنطن بإعادة افتتاح قنصليتها العامة في القدس، والتي كان قد أغلقها الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة وواشنطن، جلعاد أردان في تصريحات له اليوم أن: “لست قلقا من رغبة إدارة بايدن في تعزيز أبو مازن، لكننا عارضنا بشدة إعادة فتح القنصلية في منطقة بلدية القدس”.

وأضاف: “ليس كل خلاف هو أزمة، أتمنى ألا يتحقق هذا (إعادة فتح القنصلية)، ولكن إذا ما تم فهو قرار سيادي للولايات المتحدة وسنظل في خلاف حول الأمر”.

ويذكر أن بلينكن قد صرح عقب مقابلته الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله: “لقد أخبرت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس عباس، بأن الولايات المتحدة ستمضي قدما في عملية إعادة فتح قنصليتنا في القدس. هذه طريقة مهمة لبلدنا للتعامل مع الشعب الفلسطيني وتقديم الدعم له”.

هذا وكانت الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2018 قد أغلقت قنصليتها العامة في القدس بعد نقل سفارتها إلى المدينة من تل أبيب واعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل، ذلك حسب روسيا اليوم.

وفي السياق، كشف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الثلاثاء عن عزم بلاده لإعادة فتح القنصلية الأميركية بالنسبة للفلسطينيين في مدينة القدس، بعدما قامت إدارة ترامب بإغلاقها خلال العام 2010.

وبحسب موقع إذاعة (راديو مونت كارلو الدولية) قال بلينكن بعد اجتماعه مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في رام الله، إن واشنطن تسعى للمضي قدمًا في عملية إعادة فتح قنصليتها في مدينة القدس.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، صباح اليوم الثلاثاء الى القدس للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وعقب وصوله التقى بلينكن برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في زيارة هي الأولى له منذ توليه منصبه والتي ستستمر لثلاثة أيام.

وخلال لقائه بنتنياهو، قال بلينكن إن واشنطن ملتزمة بأمن إسرائيل، وإن مهمته في المنطقة هي العمل على خفض التوتر.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل بالكامل ضد هجمات حماس، مضيفا: “سنمنع حماس من الاستفادة من أموال إعادة إعمار غزة.. وسنحشد الدعم الدولي اللازم لإعادة إعمار غزة”.

