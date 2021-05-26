بلينكن… نعمل مع مصر لتحقيق السلام بين فلسطين وإسرائيل

قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إنه أجرى محادثات مكثفة وجيدة للغاية مع الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أنه عمل مع القاهرة على تقليل التصعيد وبناء مزيد من الاستقرار في الضفة الغربية والقدس، ومن أجل نشر المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار للفلسطينيين في غزة.

وأضاف بلينكن خلال مناسبة في السفارة الأميركية في القاهرة أن مصر شريك حقيقي وفعال في التعامل مع العنف في الآونة الأخيرة بين إسرائيل والفلسطينيين.

اجتماع غير معلن

وخلال زيارة قصيرة اجتمع بلينكن مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية سامح شكري، ومدير المخابرات العامة عباس كامل، في القصر الرئاسي بالقاهرة، ولم يدلِ بتصريحات للإعلام قبيل الاجتماع.

وأضاف بلينكن “لدينا في مصر شريك مؤثر في التعامل مع الأحداث ونعمل معاً بشكل إيجابي.. ونعتقد أن كلا من الإسرائيليين والفلسطينيين يعيشون في أمان واستقرار وحرية وكرامة ودور مصر محوري في تنفيذ هذه الأمور.

أفادت مراسلة قناة العربية في القاهرة، نقلا عن مصادر دبلوماسية، أن القاهرة بحثت مع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الذي يقوم بزيارة حالية لمصر مشروعاً لهدنة طويلة الأمد بين إسرائيل وفصائل غزة.

وكشفت المصادر أن هناك قلقا أميركيا من استغلال إيران للأزمة الفلسطينية، داعمة الجهود المصرية لعقد قمة سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مشددة على الالتزام بعدم نقل أي أموال خاصة للإعمار لحركة حماس.

وقال وزير الخارجية الأميركي، الذي وصل القاهرة، اليوم الأربعاء، في إطار جولنه الشرقية الأوسطية والتي تأني ضمن مساعي الولايات المتحدة لتثبيت وقف اطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية إن الولايات المتحدة تعمل مع مصر لتحقيق السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، مشيراً إلى أن مصر شريك فعال في التعامل مع العنف في الأراضي الفلسطينية.

واستقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الوزير بلينكن، فور وصوله للقاهرة، للتباحث حول الملف الفلسطيني الإسرائيلي، بالإضافة إلى ملفات أخرى، بحضور وزير الخارجية سامح شكري ومدير المخابرات العامة عباس كامل في القصر الرئاسي بالقاهرة.

يُذكر أن مصر لعبت دورا رئيسيا، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، في التوسط لوقف إطلاق النار بعد 11 يوما من القتال.

ومن المرتقب أن يتوجه وزير الخارجية الأميركي إلى الأردن بعد زيارته إلى مصر .

وكان أنتوني بلينكن رحب في إسرائيل ورام الله بوقف اطلاق النار في غزة داعياً للبناء عليه.

وأكد بلينكن العمل على حشد دولي من أجل إعادة إعمار قطاع غزة، مع إبقاء حماس خارج الصورة.

وتعهد بدعم الفلسطينيين بـ75 مليون دولار، إضافة إلى دعم الأنوروا وتقديم مساعدات طارئة لقطاع غزة.