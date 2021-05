“حماة النيل”..انطلاق مناورات عسكرية بين الجيشين السوداني والمصري

انطلقت، اليوم الأربعاء، المناورات العسكرية “حماة النيل” بين الجيشين السوداني والمصري في مناطق متعدد في السودان، وفق ما أفادت مصادر في الخرطوم والتي تستمر حتى 31 مايو الجاري.

حيث أقرت المصادر إن المناورات تتم في مواقع مثل قاعدة “وادي سيدنا” شمالي منطقة أم درمان في الخرطوم.

وتشكل منطقة أم درمان إحدى المدن الثلاثة المكونة للعاصمة السودانية الخرطوم.

وكان المتحدث العسكري المصري قد أفاد، السبت، بأن عناصر من الجيش المصري وصلوا إلى السودان للمشاركة في مناورات “حماة النيل”

حيثتشارك في هذه المناورات عناصر من القوات البرية والبحرية والجوية لكلا الجانبين.

ويهدف التدريب العسكري إلى تأكيد مستوى الجاهزية والإستعداد للقوات المشتركة وزيادة الخبرات التدريبية للقوات المسلحة لكلا البلدين.

ويأتي هذا التدريب العسكري استكمالا لسلسلة التدريبات السابقة مثل “نسور النيل1″، و”نسور النيل 2”.

ووفق ما أقر به الإعلام العسكري تهدف هذه التدريبات إلى تبادل الخبرات العسكرية وتعزيز التعاون وتوحيد أساليب العمل للتصدي للتهديدات المتوقعة للبلدين.

وتتزامن المناورات مع تعثر مستمر لمفاوضات سد النهضة، برعاية الاتحاد الأفريقي، منذ أشهر.

وأمس الثلاثاء، أعلن كبير المفاوضين السودانيين في ملف السد مصطفى حسين الزبير -خلال مؤتمر صحفي- أن إثيوبيا بدأت بالفعل الملء الثاني للسد في المياه.

وتصر إثيوبيا على ملء ثانٍ للسد يعتقد أنه في يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين، بعد نحو عام على ملء أول، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق.

بينما يتمسك السودان ومصر بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي، للحفاظ على منشآتهما المائية، وضمان استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل.

