المشير خليفة حفتر يرسل دعوات لرؤساء ليبيا بمناسبة معركة الكرامة

دعا المشير والقائد العام للجيش الليبي، خليفة حفتر، اليوم الأربعاء، بدعوة رسمية لرؤساء الدولة الليبية الثلاثة، بذكرى معركة الكرامة منذ 7 سنوات.

وجاء بالدعوة التي وجهها حفتر لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، “بمناسبة حلول الذكرى السابعة لمعركة الكرامة، ندعوكم لحضول عرض عسكري في قاعدة بنينا العسكرية يوم السبت 29 مايو الجاي.

الدعوة الموجهة لعبد الحميد الدبيبة

ووجهت دعوة رسمية أخرى لرئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، تتضمن الحضور للعرس العسكري في قاعدة بنينا العسكرية.

الدعوة الموجهة لعقيلة صالح

كما وأرسل المشير خليفة حفتر، دعوة لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، لحضور العرض العسكري بقاعدة بنينا، بمناسبة مرور سبعة أعوام على معركة الكرامة.

الدعوة الموجهة لمحمد المنفي

وأوضح المكتب الإعلامي، للقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، أنه تم إرسال دعوات لنائب رئيس المجلس الرئاسي، ونائب رئيس البرلمان، بالإضافة لجميع أغضاء البرلمان الليبي، ووزراء الحكومة المؤقتة (حكومة الوحدة الوطنية).

ويذكر أن معركة الكرامة في بنغازي، ابتدت بمنتصف شهر مايو عام 2014 واستمرت حوالي الشهرين، بين الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر، والجماعات الإرهابية بالشرق الليبي، حيث تم القضاء على الإرهابيين وتحرير المنطقة منهم، بحسب بوابة إفريقيا.

وفي سياق منفصل، اجتمع اليوم الأربعاء، أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، بغرض اعتماد القاعدة الدستورية التي من المفترض أن تجري على أساسها الانتخابات المقررة بنهاية العام الجاري.

ويأتي اجتماع ملتقى الحوار السياسي الليبي وسط خلافات حادة بين أعضائه بشأن طريقة انتخاب الرئيس القادم.

هذا وتتوجه أنظار الليبيين إلى مخرجات هذا الاجتماع الافتراضي الذي يمتد على يومين بإشراف من البعثة الأممية في ليبيا.

ومن المتوقع أن تكون مخرجات هذا الاجتماع حاسمة في تحديد مصير الانتخابات.

وبدوره أكد عماد السايح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، أن إجراء الانتخابات في موعدها المحدد “متوقف على تهيئة مناخ قانوني والتوافق على القاعدة الدستورية وحسم الخلافات حول آلية انتخاب الرئيس قبل منتصف يوليو”.

وفي هذا الصدد فإن هناك تباين في الأراء بين أعضاء ملتقى الحوار، حيث يرى تيار تنظيم الإخوان أن يكون انتخاب الرئيس عن طريق نواب البرلمان، وهو ما يعني إجراء انتخابات برلمانية فقط، دون انتخابات رئاسية.

بينما هناك تيار آخر يرى أن يكون انتخاب الرئيس مباشرة عن طريق الشعب، عبر الاقتراع السري الحر.

