رئيس مجلس الشعب السوري يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى حمودة صباغ رئيس مجلس الشعب السوري بصوته في الانتخابات الرئاسية السورية ضمن مركز للانتخابات في مقر مجلس الشعب في العاصمة دمشق.

وأكّد رئيس مجلس الشعب بعد مشاركته في الانتخابات إلى أن الشعب السوري “يقول كلمته” في الانتخابات عن طريق صناديق الانتخاب، ضمن “الاستحقاق الوطني”، وبيّن أن كل ذلك بفضل تضحيات الجيش السوري ودماء الشهداء.

وصرّح صباغ للصحفيين أن أبناء سوريا يعبرون بمشاركتهم بالانتخابات بأصواتهم بـ “نعم للأمن والاستقرار ولإعادة البناء والإعمار”، بحسب الوكالة السورية للأنباء.

كما أدلت اليوم الدكتورة نجاح العطار نائبة الرئيس السوري بصوتها في الانتخابات، ضمن مركز في مكتبة الأسد الوطنية بساحة الأمويين في دمشق.

وصرّحت الدكتورة العطار إلى أن “إن ما تشهده سورية اليوم حدث كبير جداً فسورية وطن الشجعان لا يليق بها إلا رئيس كالقائد الأسد ونحن لا ننسى كيف حمل الأمانة ببسالة فريدة”.

وأوضحت العطار إلى أن الرئيس الأسد حول سوريا من “أرض البطولات” إلى “أرض التضحيات والبطولات” وسيسجل له التاريخ ذلك، لانه “حامي العروبة وحامي قوميتنا”.

وأعلنت نائبة الرئيس السوري إلى أنها تعتز بالأسد قائداً كبيراً لما حققه للوطن، وأن “هذه الجموع التي تسابقت إلى مراكز الاقتراع دليل على فهم أبناء الأمة لعظمة الرسالة التي حملها”، موجهة تحية للأسد من القلب.

وقد شارك الرئيس السوري بشار الأسد في الانتخابات الرئاسية التي بدأت اليوم في سوريا ، حيث أدلى بصوته في أحد المراكز الانتخابية في العاصمة .

حيث نشرت مواقع التواصل صوراً للرئيس بشار الأسد مع عقيلته السيدة الأولى أسماء الأسد في أحد المراكز الانتخابية في منطقة دوما في العاصمة دمشق .

و أوضحت الصور المتداولة نزول الرئيس الأسد برفقة زوجته إلى نقطة الاقتراع التي شهدت تواجداً جماهيرياً كبيراً ، حيث تم استقبالهما بحرارة و ترحيب ،

ويذكر أن الأسد واحد من المرشحين الثلاثة لمنصب رئيس الجمهورية ، إلى جانب المرشح عبدالله سلوم عبدالله ، و المحامي محمود مرعي .

هذا و شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء توافداً شعبياً ضخماً لأبناء المحافظات السورية من أجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

حيث شهدت المراكز الانتخابية في كافة المحافظات الواقعة تحت سيطرة النظام السوري إقبالاً كبيراً من المواطنين السوريين من كافة الأعمار .

إذ بدأت عملية الاقتراع في الساعة الثامنة من صباح اليوم الأربعاء ، وتستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم ، في حال لم يتم تمديدها نتيجة الإقبال الكبير .

