السنوار: ضرر العدوان الإسرائيلي على أنفاق غزة لا يتعدى الـ5%

أكد رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، خلال أول تصريحات إعلامية له منذ وقف إطلاق النار بين كتائب المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أن الأنفاق التي شيدتها المقاومة في غزة تزيد عن 500 كلم.

وأفاد السنوار بأن الضرر الذي ألحقه العودان الإسرائيلي على أنفاق غزة لا يزيد عن الـ5%، لافتًا إلى التطور الكبير في قدرات المقاومة القتالية وتمكنها من إطلاق مئات الصواريخ في الدقيقة الواحدة، بمدى يتراوح بين 100 إلى 200 كلم.

وبلهجة قوية أضاف السنوار أن المقاومة تملك حاليًا حوالي 10 آلاف استشهادي قادرين على الرد على الاعتداءات بالقدس، حسبما أفادت (روسيا اليوم).

وأكد بأن إسرائيل هي التي بدأت بالعدوان بعد محاولتها التي وصفها بالحماقة، لإخلاء المسجد الأقصى من المسلمين، وأنهم دافعوا عن كلمتهم بالحديد والنار، حسب قوله.

ومضى في القول: “صواريخنا ضربت القدس في البداية، حتى يدرك الاحتلال أن للأقصى رجال قادرون على حمايته، القدس والأقصى والشيخ جراح سنضحى بالغالي من أجلهم”.

وشدد رئيس حركة حماس في غزة، أن مصطلح التعايش في الداخل الفلسطيني قد سقط للأبد، مؤكدًا قدرة كتائب القسام وسرايا القدس على مواصلة مشوار المقاومة إلى حين التحرير.

واستهزأ السنوار بإسرائيل حينما أكد أن ما حدث من إطلاق لصواريخ المقاومة لا يعد سوى مناورة في حال عاد الاحتلال للمساس بالمسجد الأقصى.

وكشف السنوار بأن الشهيد جمال الزبدة كان مصرًا على اللحاق بالمجاهدين في فلسطين، تاركًا عمله في وكالة ناسا للفضاء الأمريكية، مقدمًا تحيته لقائد كتائب القسام محمد الضيف وجميع المجاهدين.

ويوم الإثنين الماضي شارك قائد حركة حماس يحيى السنوار في حفل تأبين لأقامته الحركة في قطاع غزة لتأبين عدد من الشهداء الذين قتلوا خلال العدوان الإسرائيلي الأخير.

ويعد هذا الظهور هو الثاني لقائد حركة حماس في غزة منذ وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي فجر الجمعة الماضية، حسبما أفادت وكالة (الأناضول) للأنباء.

ولم يصرح يحيى السنوار بأي تصريحات لوسائل الإعلام، حيث يعد أحد أبرز قادة حماس المطلوبين لدى إسرائيل رفقة محمد الضيف قائد كتائب القسام.

ومنذ فجر يوم الجمعة الماضية، بدأ وقف إطلاق النار الذي ترعاه مصر بين المقاومة الفلسطينية في غزة وإسرائيل، حيث أجرى وفد من الاستخبارات المصرية عدة لقاءات مع قادة حماس في قطاع غزة.

The post السنوار: ضرر العدوان الإسرائيلي على أنفاق غزة لا يتعدى الـ5% appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ