نتنياهو يصف تصريحات الخارجية الفرنسية بالوقحة والكاذبة

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تصريحات وزارة الخارجية الفرنسية التي أدلتها مؤخرًا بخصوص تحول إسرائيل إلى دولة “أبارتهايد” بأنها وقحة وكاذبة.

وعبر كلمة ألقاها نتنياهو مساء اليوم الأربعاء، عبر فيها عن احتجاجه الشديد لما قالته الخارجية الفرنسية عبر لقاء تلفزيوني أذيع مؤخرًا.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: “هذا ادعاء وقح وكاذب ولا أساس له”، حسبما أفادت (روسيا اليوم).

وأضاف أن جميع المواطنين في دولة إسرائيل يتمتعون بالمساواة إمام جهاز القضاء بغض النظر عن أصلهم وعرقهم.

ووصف نتنياهو إسرائيل بأنها الدولة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة، وانها تمثل منارة للديمقراطية وحقوق الإنسان.

وشدد بأن العدالة المجتمعية في إسرائيل كانت قائمة ولا تزال وستكون كذلك، مشيرًا إلى أن إسرائيل لن تقبل بمحاولة المنافقة والكذب وتعليمها الأخلاق من أي دولة أخرى، حسب قوله.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان قد أرسل تحذيراته من إمكانية حدوث فصل عنصري في إسرائيل إذا لم يتم الوصول إلى حل الدولتين مع الفلسطينيين.

وأوضح لودريان في حوار صحفي نقلته “فرانس 24″، إنه ان لم يطبق حل الدولتين فهنالك فرصة كبيرة لتوفر الفصل العنصري ويستمر لمدة طويلة.

وأشار غلى أن استمرار الوضع الراهن على ما هو عليه قد يؤدي للوقوع في الفصل العنصري داخل الدولة الواحدة، حسب قوله.

وأبان لودريان بأن العنف ينبغي أن ينتهي عبر المسار السياسي، مشيدًا برغبة الرئيس الأمريكي جو بايدن على قيام الدولتين.

ومطلع شهر مايو الجاري أكدت الرئاسة الفلسطينية في بيانٍ رسميٍ لها استنكارها لتصرفات جيش الاحتلال الإسرائيلي القمعية بحق المسيحيين أثناء توجههم إلى كنيسة القيامة للاحتفال بسبت النور.

حيث جاء في بيان الرئاسة الفلسطينية : “الحواجز واستفزاز المصلين، وتحويل كنيسة القيامة ومحيطها إلى ثكنة عسكرية، لن يرهب شعبنا في الحفاظ على هويته والتمسك بممارسة شعائره الدينية”.

و أضاف : “ستبقى عاصمة أبدية لدولة فلسطين وسيبقى أهلها مسيحيون ومسلمون وبكنائسها ومساجدها، عنوان الحق والصمود الفلسطيني”.

يأتي ذلك على خلفية قيام قوات الأمن الإسرائيلية بالاعتداء على عشرات المصلين عند “باب الحديد”،من خلال محاولتهم الوصول إلى كنيسة القيامة في القدس المحتلة.

واعتدت قوات الأمن على المصلين الذين حاولوا الوصول إلى الكنيسة في الأزقة والشوارع التو توص لكنيسة القيامة.

