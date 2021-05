إثيوبيا.. الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر وتحذر من “مجاعة” في تيغراي

حذر مسؤول كبير في الأمم المتحدة في مذكرة أرسلها إلى مجلس الأمن، أمس الثلاثاء، من وجود “خطر جدي بحدوث مجاعة” في إقليم تيغراي بإثيوبيا “إذا لم تتم زيادة المساعدات خلال الشهرين المقبلين”، داعياً إلى اتخاذ إجراءات عاجلة.

حيث صرح مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، “من الواضح أن الأشخاص الذين يعيشون في تيغراي يواجهون الآن زيادة كبيرة في انعدام الأمن الغذائي نتيجة الصراع، وأن أطراف النزاع يقيدون الوصول إلى الغذاء”.

وبموجب قرار يعود للعام 2018، يتعين على الأمم المتحدة إرسال تنبيه إلى مجلس الأمن عندما يهدد صراع ما بحدوث مجاعة في أي منطقة أو دولة.

وشن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد عملية عسكرية في 4 نوفمبر ضد سلطات تيغراي المنبثقة من جبهة تحرير شعب تيغراي، المعارضة للسلطة المركزيّة. ولا تزال المعارك مستمرّة والوضع الإنساني يقلق المجتمع الدولي .

كما أنه وبعد أكثر من ستّة أشهر على إطلاق العملية العسكرية، تستمر الانتهاكات في تيغراي حيث يحوم شبح مجاعة منذ أشهر عدة.

وأقر لوكوك في مذكرته: “هناك حاجة ماسّة إلى اتّخاذ تدابير ملموسة لكسر الحلقة المفرغة بين النزاع المسلّح والعنف وانعدام الأمن الغذائي”.

مضيفا: “أحض أعضاء مجلس الأمن والدول الأعضاء الأخرى على اتّخاذ كل الإجراءات الممكنة لمنع حدوث مجاعة”.

وكذلك أشار إلى أنه مع “استمرار الدمار والعنف ضد المدنيين حاليا” في تيغراي، هناك “20 بالمئة على الأقل من السكان يواجهون اليوم انعدام أمن غذائي“.

