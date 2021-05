حليب الأطفال بين الفقدان وارتفاع أسعاره بالأسواق السورية

يعاني السوريون من أزمة متجددة سبق ونغصَّت عليهم فرحة قدوم المولود الجديد إلى حياتهم، فقد ارتفعت أسعار حليب الأطفال في صيدليات دمشق بنسبة تراوحت بين 50% و100% على حسب نوع الحليب، فيما انقطعت بعض الأنواع من الصيدليات.

وأفاد صيادلة من دمشق، أن سعر حليب “نان” للرضَّع وصل سعره إلى 9 آلاف بعدما كان سعره 6 آلاف ليرة سورية أي بزيادة قدرها 50% على السعر.

فيما ارتفع سعر حليب “النيدو” للأطفال بعد عمر السنة وما فوق 100%، إذ وصل سعره إلى 13 ألف ليرة سورية.

أما حليب الرُضَّع “كيكوز” فقد أكد الصيادلة انقطاعه، ويُذكر أن جميع أصناف حليب الأطفال المذكورة سابقاً يتم استيرادها بشكل رسمي لصالح وزارة الصحة السورية.

وخلال السنتين الماضيتين عانى السوريون أزمات انقطاع بعض أصناف حليب الأطفال و ندرتها في الصيدليات، فقد تم احتكارها من قبل البعض وتلاعبوا بأسعارها.

الأمر أدى إلى استبدال بعض الأهالي حليب الرُضَّع بحليب بقري بودرة يباع دون تعبئة أو بحليب البقر الطازج ، ومن المعروف بأنه لا يجوز إعطاءه للأطفال دون سن السنة لاحتمال تعرضهم لسكري أطفال بسبب الحليب البقري، ولكن الحاجة حكمت والاستغلال فرض الواقع المرير.

الحصار فرض سيناريوهات جديدة في سوريا وبدأت طروحات إنشاء معامل لإنتاج حليب الأطفال في البلاد، على اختلاف أنواعها لتلبية احتياج السوق المحلي من المادة التي بات استيرادها يخضع لقيود خارجية بحسب تصريحات الحكومة السورية.

وتحدثت وزارة الصحة السورية في عام 2019، عن استلامها طلبات ترخيص متعلقة بتوطين صناعة حليب الأطفال، الأمر الذي دعا البعض إلى ربط ارتفاع اسعاره وفقدانه بالتمهيد لفكرة إنشاء المعامل وحصرها بأسماء محددة ليتم احتكارها داخلياً كما هو الحال بالنسبة للاستيراد الذي اقتصر كل مادة على اسم واحد في سوريا.

فقد صرَّح في وقت سابق المهندس نضال بكور، رئيس مجلس إدارة شركة بكور للصناعات الغذائية، عن بدء مشروع إنشاء معمل لحليب الرضع تحت اسم ساميلاك ، وأكد على تعاونه مع إحدى الشركات الفرنسية الرائدة في هذا المجال.

وسيتم إطلاق الإنتاج خلال عام على أبعد تقدير، وفي التفاصيل فقد تم توقيع العقد مع شركة “Synutra international“ ممثلها في سوريا جوني خليل تللي، للإشراف على بناء معمل حليب الرضع لصالح شركة بكور.

