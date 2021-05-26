بلينكن: مصر شريك حقيقي وفعال لوقف العنف في الأراضي الفلسطينية

وبحسب مصادر دبلوماسية مصرية، فإن زيارة بلينكن إلى القاهرة ستناقش عددًا من الملفات العاجلة، على رأسها تثبيت التهدئة التي نجحت القاهرة في تنفيذها بين إسرائيل وقطاع غزة بدعم أميركي، إلى جانب دفع الجهود لإعادة إعمار قطاع غزة وتوفير الاحتياجات الأساسية لسكانه، والمضي قدمًا في تنشيط عملية السلام لمنع تفاقم الأوضاع من جديد.

وذكرت المصادر أن المباحثات ستتناول مستجدات القضية الليبية، والتأكيد على ضرورة الحفاظ على الدولة الليبية ودفع جهود إخراج الميليشيات والمرتزقة.

وبحسب المصادر المصرية، فإن المباحثات مع بلينكن ستتطرق إلى تبادل الرؤى بشأن تطورات أزمة مفاوضات سد النهضة المتعثرة، والدفع في سبيل التوصل لاتفاق قانوني ملزم يضمن قواعد ملء وتشغيل السد.

وقال بلينكن: “مصر شريك حقيقي وفعال في التعامل مع الأحداث، وساعد في إنهاء حرب غزة، ونعمل معا بشكل إيجابي”.

وأضاف: “نؤمن بقوة أن كلا من الفلسطينيين والإسرائيليين يستحقون بشكل متساوِ العيش في أمان واستقرار، والتمتع بفرص متساوية من الحرية والكرامة”، مؤكدا: “نحن بالفعل نعمل على ذلك معا”.

وتعتبر هذه أول زيارة لوزير خارجية الولايات المتحدة إلى مصر منذ وصوله منصبه.

وعقب انتهاء زيارة بلينكن في القاهرة، توجه إلى الأردن، وهي آخر محطة لجولته في المنطقة.

وفجر الجمعة، بدأ وقف لإطلاق نار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، بوساطة مصرية، بعد عدوان عسكري إسرائيلي استمر 11 يوما على القطاع، الذي يعيش فيه أكثر من مليوني فلسطيني.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية عن 287 شهيدا بينهم 69 طفلا و40 سيدة و17 مسنا، بجانب أكثر من 8900 مصاب بينهم 90 إصاباتهم “شديدة الخطورة”.