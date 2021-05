مصر و”البنك الدولي لإعادة الإعمار” يوقعان اتفاق تمويل بـ362.9 مليون دولار

وافق مجلس الوزراء المصري اليوم الأربعاء على اتفاقية تمويل مع البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 362.9 مليون دولار لتطوير شبكة السكك الحديدية المصرية.

وأقر مجلس الوزراء في بيان إن الصفقة مع ذراع الإقراض لمجموعة البنك الدولي جرى توقيعها في 28 أبريل/نيسان.

كذلك وقعت مصر، التي شهدت عدة حوادث سكك حديدية دامية في الآونة الأخيرة،. مذكرة تفاهم مع سيمنز الألمانية في يناير/كانون الثاني لبناء خط قطار فائق السرعة بقيمة 23 مليار دولار يربط بين الساحلين الشرقي والشمالي لمصر.

وكانت وزيرة التعاون الدولي في مصر، رانيا المشاط، قد أعلنت في مارس الماضي. عن موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تمويل تنموي بقيمة 440 مليون دولار. لتطوير قطاع السكك الحديدية وتمويل مشروع تحسين عامل الأمان وكفاءة التشغيل بخدمات السكك الحديدية في مصر.

وفي 6 أبريل الماضي، أعلن البنك الإفريقي للتنمية. موافقته على إقراض مصر 145 مليون يورو لتحسين شبكة السكك الحديدية في البلاد على خلفية حادث تصادم قطارين.

