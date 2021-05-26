حميدتي يتجه إلى تركيا غداً بزيارة رسمية تستغرق يومين

يلبي الفريق أول حميدتي النائب الأول لرئيس المجلس السيادي، دعوة رسمية لزيارة تركيا يوم غدً الخميس ستستغرق يومين بحسب ما نقلته المصادر المطلعة.

إذ أفادت المصادر أن محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني يتجه غداً إلى تركيا وتحديداً إلى العاصمة أنقرة في زيارة رسمية هي الأولى له إلى تركيا مدتها يومان.

وقالت المصادر أن حميدتي سيذهب برفقة وفد سوداني وزاري رفيع المستوى، مكون من معظم وزراء القطاع الاقتصادي.

كما سيتقدم الوفد الوزاري إلى تركيا وزير رئاسة مجلس الوزراء المهندس خالد سلك، بالإضافة إلى وزراء الزراعة والنقل والاتصالات والبنية التحتية.

وتوقعت المصادر ات يتم خلال الزيارة التوقيع على اتفاقيات تخص إقامة مشاريع مشتركة، تصب في إطار دعم مسار العلاقات الثنائية.

الجدير بالذكر أن محمد حمدان دقلو حميدتي النائب الأول لرئيس مجلس السيادة في السودان، تلقى في 19 من مايو الجاري، دعوة رسمية لزيارة تركيا من قبل نائب الرئيس التركي فؤاد أوكتاي.

إذ سلم السفير التركي لدى الخرطوم، عرفان نذير أوغلو، إلى حميدتي رسالة خطية من أوكتاي تفيد بدعوته الرسمية لزيارة تركيا بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين تركيا والسودان.

وأوضحت الرسالة أن الدعوة الرسمية التي تم توجيها إلى حميدتي لزيارة تركيا خلال يومي 27 و28 من شهر مايو الجاري.

وأبدى نائب رئيس مجلس السيادة السوداني ترحيبه بالدعوة، مؤكدًا على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين، لافتًا إلى رغبة بلاده لفتح الأبواب أمام المستثمرين ورجال الأعمال الأتراك.

كما شكر حميدتي الحكومة التركية على دعم السودان المتواصل خلال جائحة كورونا، بالإضافة للمعونات التي قدمتها أنقرة للمتضررين من السيول والفيضانات التي ضربت البلاد العام الماضي.

بدوره قال السفير التركي إن بلاده حريصة على تقديم قدراتها وإمكانياتها الكبيرة لتعزيز التعاون مع السودان في جميع المجالات سواء الخاصة أو العامة.

وأكد بأن تركيا ستظل داعمة للسودان سيما خلال الفترة الانتقالية والدخول في مجال الاستثمار في مجالات الزراعة والطاقة والتعدين والتعليم والصحة، حتى تتحقق مصالح الشعبين.

وشهدت العلاقات التركية والسودانية تطورًا لافتًا خلال فترة حكم الرئيس السابق للسودان عمر البشير، إلا أنه وبعد الإطاحة بالبشير أضحت العلاقات الثنائية غير واضحة.

The post حميدتي يتجه إلى تركيا غداً بزيارة رسمية تستغرق يومين appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ