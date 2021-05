الموت يُفجع اليوم الفنان السوري قصي خولي والتفاصيل لاحقة

الموت يُفجع النجم السوري قصي خولي بوفاة صديقه المقرّب زياد حسين، ناعياً إياه عبر حساباته في شبكات التواصل الاجتماعي

حيث كتب كلمات مؤثرة جاء فيها: “من آمن بي وإن مات فسيحيا.. انتقل اليوم أخي وصديق عمري وحبيب قلبي الى جوار ربه، تركنا زياد جسداً ولكنه باقي معنا ‏روحاً”. وأضاف: الموت يُفجع “يلي متل زياد كتير قلال بهالدنيا للأسف… رح اشتقلك كتير كتير يا أبو مازن… زياد حسين الله يرحمك ويجعل مثواك الجنة.. إنا لله وانا اليه راجعون”.

وكان قصي قد أحدث ضجة كبيرة من خلال نشره صورة جديدة تجمعه بطفله الوحيد، وهو يلهو معه في إحدى الحدائق ويستمتعان بالوقت، وحرص كالعادة على إخفاء ملامح وجه الطفل بشكل كامل.

ونشرت طليقته التونسية مديحة الحمداني الصورة نفسها لكن من دون خولي، ما أثار تساؤلات حول عودة الثنائي إلى بعضهما بعضاً.

أعلن الفنان السوري قصي خولي، مساء اليوم الأربعاء، عبر حسابه الرسمي على “انستغرام”، حصوله على الإقامة الذهبية في الإمارات العربية المتحدة.

ونشر خولي، تدوينة عبر “انستغرام”، شكر فيها الإمارات والشيخ محمد بن راشد، على هذه الخطوة اللافتة.

وقال النجم قصي خولي: ‏الموت يُفجع ”الشكر الجزيل لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي حفظه الله ورعاه، على منحي الاقامة الذهبية في دولة الامارات العربية المتحدة”.

وأضاف خولي: “أفخر وأعتز بوجودي في هذا البلد العزيز ومع أهله الكرام”.

يذكر أن الفنان قصي خولي هو واحد من بين عشرات الفنانين والفنانات العرب، الذين حصلوا على الإقامة الذهبية في الإمارات، حيث عملت الحكومة الإماراتية مؤخراً، على منح بعض المغنين والممثلين هذه الإقامة.

ومن الفنانين العرب الذين حصلوا على الإقامة الذهبية في الإمارات، نذكر: الفنان اللبناني راغب علامة، وومواطنته الفنانة نجوى كرم، ومن سوريا ناصيف زيتون، والممثلة ديما الجندي، وغيرهم.

وعلى الصعيد الفني، يشارك الممثل المحترف قصي خولي إلى جانب الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، في المسلسل اللبناني “عشرين عشرين”.

تدور مشاهد المسلسل الذي يجمع للمرة الثانية كل من الموت يُفجع ..0

قصي خولي ونادين نجيم معاً، حول أحداث بوليسية وتشويقية عن عصابة يقودها خولي بالسر، فيما تلعب نادين نجيم دورين في المسلسل دور المحقق ودور الفتاة الشعبية.

ونال العمل، شعبية واسعة بين المشاهدين العرب، وتصدر ترند معظم الدول العربية.

ويعرض “عشرين عشرين“، خلال شهر رمضان، ومنذ بداية عرضه عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حصد مزيد من المشاهدات.

من جابنها، شوقت النجمة نادين نسيب نجيم، متابعيها للأحداث القادمة ونشرت مقطع من المسلسل على صفحتها الرسمية عبر “انستغرام”، وقالت: “هي زعلت أنه ما طلع متل ما بتتمنى وهو زعل لأنها ما طلعت متل ما بيتمنى، حياة مش حياة”.

وأضافت: “الأحداث يلي جايي رح تكون كتير صعبة والحماس رح يزيد والتشنج رح يوصل للدماغ”.

وأشعلت العديد من مشاهد العمل مواقع التواصل الاجتماعي، منها مقطع فيديو من الحلقة 23، حيث يظهر قصي خولي، وهو يفاجئ نادين نجيم أنه اكتشف هويتها الحقيقية وهي “النقيب سما”، ويؤدي لها التحية العسكرية.

