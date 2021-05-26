الأمم المتحدة تعلق على انتشار الحشد في المنطقة الخضراء: سلوك يضعف الدولة

تحدثت جنين بلاسخارت، الاربعاء، على استعراض المسلح على ابواب المنطقة الخضراء وسط بغداد على خلفية اعتقال قائد حشد الانبار قاسم مصلح.

وقالت بلاسخارت في تغريدة عبر تويتر ترجمتها/موازين نيوز/ ان”أي قضية اعتقال يجب أن تأخذ مجراها كما هو الحال مع أي عراقي. وبالتأكيد ، لا ينبغي لأحد أن يلجأ إلى استعراض القوة ليشق

طريقه”.

واضافت، ان”مثل هذا السلوك يضعف الدولة العراقية ويزيد من تآكل ثقة الجمهور ويجب احترام مؤسسات الدولة في جميع الأوقات ولا أحد فوق القانون”.

ونفذت قوة أمنية عراقية، فجر الأربعاء، عملية إلقاء القبض على المتهم قاسم محمود كريم مصلح، وجاري التحقيق معه من قبل لجنة تحقيقية مشتركة في التهم الجنائية المنسوبة إليه وفق السياقات القانونية.

يذكر أن والدة الناشط إيهاب الوزني الذي اغتيل في التاسع من الشهر الجاري في كربلاء، اتهمت مصلح في أكثر من لقاء بالضلوع في اغتيال ابنها، بعد كشفه حسب قولها لملفات فساد متورط فيها مصلح.

وكشف مصدر سياسي عراقي، الأربعاء، عن وجود توتر بين هيئة الحشد الشعبي ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، على خلفية اعتقال قيادي الحشد.

وبعد الاعتقال، انتشر مسلحون من عناصر الحشد الشعبي داخل المنطقة الخضراء قرب ساحة المقاتل، قبل أن تنسحب الميليشيات.

ونقل عن مصادر قولها إن مفاوضات تجرى بين الحشد الشعبي والحكومة العراقية للإفراج عن القيادي المعتقل.

وشهدت مداخل الخضراء زحاماً مرورياً خانقاً من جهة المطار على خلفية إغلاقها.

والمنطقة الخضراء، شديدة التحصين، وتضم مقرات الحكومة والبرلمان وبعثات الدولة الأجنبية.

وكان قوة أمنية خاصة قد اعتقلت مصلح في وقت سابق الثلاثاء في منطقة الدورة جنوبي بغداد بتهم تتعلق بفساد مالي وإرهاب، وفق ما أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بأن مصلح متهم بقتل ناشطين في الحراك الشعبي.

فيما قالت مصادر بالحشد الشعبي ووسائل اعلام مقربة من الحشد انه بأمر من رئيس لجنة مكافحة الفساد الفريق احمد ابو رغيف اعتقلت القوة (مصلح) بسبب إصراره على منع دخول قوات امريكية قادمة من الاراضي السورية وتحاول خلال الساعات القادمة تلفيق قضية جنائية ضده.

ويعتبر مصلح من اهم قيادات الحشد الشعبي وكذلك العتبة الحسينية في كربلاء، وهو كان من المقربين لقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.