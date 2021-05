تركيا تسعى لتقريب وجهات النظر مع السودان

قالت تركيا اليوم الأربعاء إنها تسعى لاتباع سياسية جديدة مع السودان، من خلال تقريب وجهات النظر بين سلطتي البلدين، وتنفيذ زيارات متبادلة لوفود رفيعة المستوى خلال الفترة القادمة.

في الأثناء عقدت وزيرة خارجية السودان مريم الصادق المهدي اليوم الأربعاء اجتماعًا مع السفير التركي لدى السودان عرفان نذير أوغلو، حسبما أفاد موقع (الراكوبة) السوداني.

وشدد اللقاء على متانة العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، عبر كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وأهمية تطويرها مستقبلًا.

وأوضح السفير التركي أن بلاده تنفذ العديد من المشروعات والاستثمارات الكبيرة عملت تركيا على إقامتها في السودان، من أجل تحقيق الفائدة والمنفعة المتبادلة.

وأكد أوغلو أن تركيا تسعى لتقريب وجهات النظر بين المسؤولين في البدلين، من خلال إقامة زيارات رفيعة المستوى والتي من المنتظر أن تجرى في الأيام المقبلة.

في الأثناء يلبي الفريق أول حميدتي النائب الأول لرئيس المجلس السيادي، دعوة رسمية لزيارة تركيا يوم غدً الخميس ستستغرق يومين بحسب ما نقلته المصادر المطلعة.

إذ أفادت المصادر أن محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني يتجه غداً إلى تركيا وتحديداً إلى العاصمة أنقرة في زيارة رسمية هي الأولى له إلى تركيا مدتها يومان.

وقالت المصادر أن حميدتي سيذهب برفقة وفد سوداني وزاري رفيع المستوى، مكون من معظم وزراء القطاع الاقتصادي.

كما سيتقدم الوفد الوزاري إلى تركيا وزير رئاسة مجلس الوزراء المهندس خالد سلك، بالإضافة إلى وزراء الزراعة والنقل والاتصالات والبنية التحتية.

وتوقعت المصادر ات يتم خلال الزيارة التوقيع على اتفاقيات تخص إقامة مشاريع مشتركة، تصب في إطار دعم مسار العلاقات الثنائية.

الجدير بالذكر أن محمد حمدان دقلو حميدتي النائب الأول لرئيس مجلس السيادة في السودان، تلقى في 19 من مايو الجاري، دعوة رسمية لزيارة تركيا من قبل نائب الرئيس التركي فؤاد أوكتاي.

إذ سلم السفير التركي لدى الخرطوم، عرفان نذير أوغلو، إلى حميدتي رسالة خطية من أوكتاي تفيد بدعوته الرسمية لزيارة تركيا بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين تركيا والسودان.

وأوضحت الرسالة أن الدعوة الرسمية التي تم توجيها إلى حميدتي لزيارة تركيا خلال يومي 27 و28 من شهر مايو الجاري.

