ليبيا تستعيد 1.2 مليار دينار من أموالها المحتجزة في مالطا بوساطة روسية

عقب اللقاء الروسي المالطي في روسيا، أعلن وزير الخارجية المالطي، إيفاريست بارتولو، أن حكومته مستعدة للإفراج عن أموال تخص ليبيا كانت محتجزة وتبلغ قيمتها 1.2 مليار دينار ليبي وتوريدها إلى حكومة الدبيبة.

وشدد بارتولو في تصريحاته التي نقلها الإعلام المالطي، على أن غاية بلاده من الإفراج عن هذا المبلغ هو لخدمة: “خير ورفاهية الشعب الليبي الذي عانى الكثير من المعاناة على مر السنين”، بحسب تعبيره.

ورجح مراقبون أن تكون زيارة بارتولو إلى روسيا هي التي أفضت إلى هذا القرار وأن وساطة روسية دفعت بالإفراج عن أموال ليبية محتجزة في مالطا ضمن جهود الدعم الروسي لحكومة الوحدة الوطنية من أجل الوصول إلى الانتخابات التشريعية المقبلة ونقل ليبيا إلى بر الأمان.

فقد بحث بارتولو خلال زيارته لروسيا، والاجتماع الثنائي الذي عقده مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، مجموعة واسعة من الملفات ذات الأهمية الثنائية والإقليمية والدولية، كما تبادل وجهات النظر بشكل إيجابي في الشأن الليبي مؤكداً على إيمان مالطا بليبيا حرة وموحدة يديرها الليبيون.

وفي سياق آخر، كان قد وصل ميلاد معتوق، وزير المواصلات في حكومة الوفاق الغير شرعية، إلى مالطا في 29 أكتوبر العام الفائت، برفقة وفد وزاري لتوقيع مذكرة تفاهم في مجال النقل، وبحث سبل التعاون بين البلدين.

قام ميلاد معتوق، بتوقيع مذكرة تفاهم مع مالطا للتعاون في مجال النقل الجوي والبحري.

وتضمنت مذكرة تفاهم الوفاق مع مالطا استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا ومالطا.

على أن تكون الرحلات الجوية عبر شركة البحر المتوسط للطيران ميداﭬيا، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية ضد انتشار وباء كورونا.

وفود من ليبيا تنكب على مالطا

زار العاصمة المالطية وزير دفاع حكومة الوفاق الغير شرعية ، صلاح الدين النمروش، واستقبله وزير الخارجية كاميلاري في أكتوبر العام الفائت.

إذ أصدرت خارجية الوفاق بيان قالت فيه أن الزيارة أتت لبحث سبل التعاون بين البلدين في مجالات أمنية عدة.

وقالت الوزارة أن المجالات تضمنت مكافحة الإرهاب والهجرة الغير شرعية وخفر السواحل.

وأيضاً حط الوفد الليبي برئاسة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح رحاله في مالطا اليوم في زيارة لمدة يومين.

تأتي زيارة الوفد الليبي برئاسة عقيلة صالح لبحث ملف العملية السياسية الليبية والحوار الليبي الليبي.

ويتألف الوفد الليبي من نائب رئيس مجلس الوزراء عبد السلام البدري ووزير الخارجية عبد الهادي الحويج.

وفور وصول الوفد الليبي إلى مالطا اجتمع مع وزير خارجيتها، ومن المقرر أن يلتقي الوفد برئيس مالطا لاحقاً اليوم.

كما من المتوقع أن يُشارك في لقاء الوفد الليبي ورئيس مالطا عدداً من المسئولين وممثلين عن الجالية الليبية في مالطا.

