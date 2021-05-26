رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يلتقي الرئيس النيجيري محمد بخاري

أبوجا 26 مايو 2021 (وال)- استقبل الرئيس النيجيري محمد بخاري بالقصر الرئاسي اليوم الأربعاء، رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي والوفد المرافق له بحضور وزير الشؤون الخارجية النيجيري جيفري أونياما، وعدد من الوزراء.

هذا وجرى خلال اللقاء تناول العلاقة التاريخية بين البلدين والتأكيد على تعزيزها، والتطرق إلى المصالح المشتركة ومجالات التعاون الثنائية وآليات تفعيلها، كما تم تبادل وجهات النظر حول الأوضاع الإقليمية والدولية. (وال) ف م/ ر ت

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