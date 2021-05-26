انطلاق مفاوضات السلام بين الخرطوم والحركة الشعبية شمال

انطلقت اليوم في جوبا عاصمة جنوب السودان، الجلسة الافتتاحية لمفاوضات السلام بين الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان “شمال”.

وفي افتتاح الجلسة قال المبعوث الأممي إلى السودان، إن البعثة تشجع كافة الأطراف على العمل من أجل تحقيق السلام، بينما قال المبعوث الأميركي للسودان دونالد بوث إن مفاوضات السلام يجب أن تساعد المرحلة الانتقالية، وإنه بمساعدة الشركاء الدوليين يمكن تحقيق السلام.

من جهته أكد قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان “شمال”، عبد العزيز الحلو، عزمهم على التوصل إلى تسوية سلمية في السودان.

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