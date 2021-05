المنفي من نيجيريا: استقرار “الجنوب الليبي” له أهمية على المنطقة ككل

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي من دولة نيجيريا، اليوم الأربعاء، أن استقرار مناطق جنوب ليبيا، لها أهمية كبيرة في ضمان الأمن والاستقرار بالمنطقة كافة.

وجاءت تصريحات المنفي، من القصر الرئاسي بالدولة النيجيرية، خلال لقاء جمع رئيس نيجيريا محمد البخاري، ووزير خارجيته جيفري أونياما، للتباحث بالأوضاع السياسية والإقليمية بالمنطقة.

وتباحث الأطراف، العلاقات الثنائية والتاريخية بين البلدين وعلاقات التعاون والمصالح التي تربط ليبيا بنيجيريا، والعمل على تحديث وتطوير العلاقات وخاصة بعد الاستقرار السياسي والعسكري في ليبيا، بحسب بوابة إفريقيا.

وغرّد محمد المنفي عبر حسابه الرسمي على تويتر، عقب انتهاء الاستقبال النيجيري:

سُررنا بحفاوة الاستقبال الذي حظينا به من قبل الرئيس النيجيري محمد بخاري @MBuhari ، ووزير الخارجية جيفري أونياما @GeoffreyOnyeama ، والوزراء المرافقين. تناولنا العلاقات التاريخية بين الشعبين، وأكدنا أن استقرار الجنوب الليبي وتأمين الحدود هو ضمان لأمن واستقرار المنطقة بالكامل. pic.twitter.com/ci3TPlRjld — محمد المنفي – Mohamed Menfi (@LPCLYM) May 26, 2021

وفي سياق منفصل، كان قد دعا المشير والقائد العام للجيش الليبي، خليفة حفتر، في وقت سابق من اليوم، رؤساء الدولة الليبية الثلاثة، بذكرى معركة الكرامة منذ 7 سنوات.

وجاء بالدعوة التي وجهها حفتر لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، “بمناسبة حلول الذكرى السابعة لمعركة الكرامة، ندعوكم لحضول عرض عسكري في قاعدة بنينا العسكرية يوم السبت 29 مايو الجاري”.

ووجهت دعوة رسمية أخرى لرئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، تتضمن الحضور للعرض العسكري في قاعدة بنينا العسكرية.

كما وأرسل المشير خليفة حفتر، دعوة لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، لحضور العرض العسكري بقاعدة بنينا، بمناسبة مرور سبعة أعوام على معركة الكرامة.

وعلى صعيد المصالحة الوطنية وحقن دماء الليبيين، عُقد المؤتمر التمهيدي الليبي الليبي الأول من نوعه، يوم أمس الثلاثاء، في العاصمة طرابلس لتوحيد الصف والتراب الليبي، وحقن الدماء.

وتكلّم المشاركون في المؤتمر، بكافة الجوانب التي يعاني منها الليبيين، وأهمها توحيد الأرض الليبية، والوصول للحوار الليبي الليبي، والمصالحة الوطنية العادلة.

وكان شعار مؤتمر مدينة طرابلس، “نتصالح ونتضامن ونتعاون، لضمان وحدة ليبيا وسيادتها وازدهارها”.

وأكدت منسقة المؤتمر صبرية الطرشاني، خلال الاجتماع اليوم، لضرورة اللقاء باجتماع شامل لكافة الأطياف الليبية، في مؤتمر جامع لكل الشعب الليبي، ومناقشة المعطيات التي توصلت لها المؤتمرات التي حصلت في طرابلس وبنغازي وسبها.

وكان من مطالب المشاركين بمؤتمر طرابلس، إنشاء مجلس شيوخ ليبي، يهتم بالمصالحة الوطنية وحقن الدماء بعد نهاية الصراع بين الأطراف الليبية، وتشكيل جيش جديد يضم كل الأطراف بصيغة جديدة ومتطورة، مع التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها دون تأخير.

وبالتزامن مع مؤتمر طرابلس، أُقيم اليوم الثلاثاء من مدينة بنغازي، المؤتمر الخاص بالمصالحة الوطنية، بعنوان “الصلح والإصلاح”.

وتأتي أهداف مؤتمر بنغازي، لتعزيز دور المصالحة الوطنية وحق دماء الليبيين، ولتفعيل خطط الإصلاح والتنمية بالبلاد، مع إقامة مؤسسات واحدة للشعب الليبي دون فصل، والأهم إجراء الانتخابات الرئاسية نهاية العام وإقرار الدستور الجديد لليبيا.

